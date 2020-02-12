شوبير: بعض الجماهير التي استقبلت بعثة الزمالك في قطر أهلاوية وإسماعيلاوية

حظي فريق الزمالك باستقبال جماهيري حافل منذ وصوله إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، لخوض مباراة السوبر الإفريقي، ضد الترجي التونسي، بعد غدٍ الجمعة.





وحول هذا الأمر، قال الإعلامي أحمد شوبير: " استقبال حافل الذي لاقاه لاعبو الزمالك في مطار الدوحة من جانب الجماهير المصرية التي احتشدت بالأعلام والقمصان الزملكاوية، بعض الجماهير تواصلت معي من قطر وقالت إن البعض منها أهلاوي وإسمعلاوي، ولكن من الضروري أن يذهبوا إلى المطار ويستقبلوا فريق الزمالك".





وأضاف: "التحية لكل الجماهير الزملكاوية والمصرية التي احتشدت بشكل رائع وقدمت رسالة للجميع بأن المصريين في كل مكان مرتبطون ببلدهم ووطنهم بشكل كبير".





ووصلت بعثة فريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، مساء أمس، الثلاثاء، إلى الدوحة، من خلال رحلة "ترانزيت" من مطار عمان بالأردن، نظرًا لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وقطر.





ويخوض الزمالك بطولة كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية، أما الترجي كونه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.