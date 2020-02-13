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ديني

هل يجوز تغيير نية الصيام بعد البدء فيه؟

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
هل يجوز تغيير نية الصيام بعد البدء فيه؟..سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك". 

وأجاب فخر، قائلًا: "أنه إذا كنا بدأنا الصيام بنية قضاء رمضان وأصبحت متلبس بهذا الصيام وبهذه النية فلا يصح أن أغير النية لأننى قد نويت شئ معين، أما لو أننى ترددت فى النية قبل أذان الفجر وكنت ناوي سأصوم يوم من رمضان ولكن غيرت نيتي وقررت أني سأصوم يوم من شوال ونويت وأذن الفجر على هذه النية فلا مانع من أن نصوم بنية قضاء رمضان فى شهر شوال فيحصل الثوابان جميعًا ونخرج تمام من هذه الإشكالية. 

حكم عقد نية الصيام بعد الفجر .. أمين الفتوى يوضح الحكم
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض إذا نوى ليلًا عدم صيام الغد وشفي صباحًا لا يجب عليه الصيام، ويستحب له الإمساك عند الطعام والشراب حتى انتهاء اليوم ثم يقضي ما عليه.

وأكد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن المريض مرخص له الفطر ويشترط للصيام تبييت النية، موضحًا: «فمن كان مريضًا ونوى قبل الفجر عدم الصيام غدًا وشفي بالصباح فيمسك عن الطعام والشراب احترامًا وتوقيرًا للشهر المبارك ثم يقضي ما عليه. 

موعد تبييت نية الصيام
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من عقد نية الصوم بعد الفجر وذلك إذا كان الصوم تطوعا.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل يجوز عقد نية الصوم صباحًا لمن ينويها من الليل ؟»، أن صيام التنفل يجوز فيه للمسلم أن ينوى إلى قبل الظهر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر ويطوف على زوجاته هل عندكن من طعام فعندما لم يجد طعام فيقول إنى صائم فهذا فى التنفل وبعض فقهاء الحنفية يوسعون المسألة ويقولون الى ما بعد الظهر استدلالًا بهذا الحديث.

وأوضح أما الفرض فلابد أن يبيته، لابد أن ينوي قبل الفجر في الفرض، سواء رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان لابد من النية قبل الفجر.
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