هل الوعد بالطلاق له كفارة.. الإفتاء توضح

هل يقع الطلاق عبر الهاتف.. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق سواء كان عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعية يقع بشروطه.





وأضاف الشيخ عمرو الوردانى، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟»، أنه ليس مجرد استعمال الوسيلة فى إرسال لفظة "إنتى طالق" هو المانع من وقوع الطلاق، فالذي يكون مانعا هو فاقد الإدراك والأملاك وتخلف النية، فإذا كانت الطلقة بلفظ كنائي فهذا هو الذى يؤثر.





وأشار إلى أنه لأبد من التحقيق المباشر إذا كان الكلام عن طلقة معينة محددة صدرت من شخص معين تجاه زوجته.





حكم الطلاق عبر الهاتف





من جانبه، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛ يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم.





وأوضح" ممدوح"، فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: "زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟"، أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق فى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.





ونصح أمين الفتوى السائلة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظريه وإيضاح نيته، حتي نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه.





حكم الطلاق على فيسبوك

حكم الطلاق على فيسبوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "معرفش".





وأضاف ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يعلم كيف طلق السائل زوجته على فيسبوك وبأي صورة، هل طلقها بالصوت أو في الشات أو بالتصريح أو الكناية.





وأشار إلى أن أسئلة الطلاق يتم التحقيق فيها من خلال دار الإفتاء المصرية، بحضور الزوج وسؤاله عن كيفية الطلاق وما تلفظ به.





وقوع الطلاق أثناء الحمل

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.





وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال: "هل يقع الطلاق والمرأة حامل؟"، أن الطلاق وقوعه أو عدم وقوعه لا علاقة له بالحمل، فالحمل يفيد فى معرفة العدة.





وأشار إلى أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.





حكم قول عليا الطلاق

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.





وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلفًا بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.





وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.



