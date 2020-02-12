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رياضة

نتائج دوري أبطال آسيا.. إنييستا يشارك لأول مرة مع فيسيل كوبي الياباني

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شارك أندريس إنييستا في فوز فريقه فيسيل كوبي الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام جوهور الماليزي ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا وصنع أندريه إنييستا هدفين.

وتضم المجموعة بجانب كوبي وجوهور كل من جوانزو إيفرجراندي الصيني وسوان بلووينجز الكوري الجنوبي.

وحقق فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني الفوز على جيونبك هيونداي موتورز الكوري، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم كايتا إيندو بالهدف الأول لبطل اليابان في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، وأضاف كيم جين سو الهدف الثاني ليوكوهاما إف مارينوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، فيما أحرز شو كيو سيونج، هدف جيونبك هيونداي موتورز، الوحيد في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق يوكوهاما إف مارينوس بطل اليابان، صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل فريق جيونبك هيونداي موتورز ترتيب المجموعة بدون نقاط.
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