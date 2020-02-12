نتائج دوري أبطال آسيا.. إنييستا يشارك لأول مرة مع فيسيل كوبي الياباني

شارك أندريس إنييستا في فوز فريقه فيسيل كوبي الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام جوهور الماليزي ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا وصنع أندريه إنييستا هدفين.





وتضم المجموعة بجانب كوبي وجوهور كل من جوانزو إيفرجراندي الصيني وسوان بلووينجز الكوري الجنوبي.





وحقق فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني الفوز على جيونبك هيونداي موتورز الكوري، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.





تقدم كايتا إيندو بالهدف الأول لبطل اليابان في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، وأضاف كيم جين سو الهدف الثاني ليوكوهاما إف مارينوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، فيما أحرز شو كيو سيونج، هدف جيونبك هيونداي موتورز، الوحيد في الدقيقة 80 من زمن المباراة.



