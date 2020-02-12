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أصل الحكاية

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. قصة أزمة فجرها رمضان صبحي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله قدري

بمجرد أن أطلقت صافرة نهاية مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتتويج المنتخب الأوليمبي بطلا لكأس الأمم الإفريقية، حتى بدأ الجدل عن الثلاثي فوق السن الذي سيشارك مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.


بداية الأزمة.. رمضان صبحي


قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة في 23 نوفمبر 2019، وتأكد تأهل المنتخب الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو، سدد قائد المنتخب الأوليمبي قذائفه نحو مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، وقال صبحي في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة النهائية عن انضمام صلاح للأولمبياد " كان هناك 21 راجل في قائمة المنتخب، أدوا ما عليهم، على الجميع أن يمنحهم حقهم في البداية لأنهم أصحاب الإنجاز".


تصريحات صبحي أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، ليتدخل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب ويمنع الجدل قائلا " إن اختيار محمد صلاح للمشاركة في الأولمبياد سابق لأوانه".


كلوب يثير الجدل حول مشاركة صلاح


في 31 يناير الماضي، عاد المدير الفني لفريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح ليشعل الجدل حول مشاركة صلاح في الأولمبياد من جديد.


وحين وُجه إلى كلوب سؤال حول مشاركة صلاح في الأولمبياد خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي، ترك كلوب الحبل على غاربه، مؤكدا أنه لم يتحدث في هذا الموضوع مع النجم المصري بعد.


وقال: "بخصوص الأولمبياد لم نتحدث في هذا الموضوع حتى الآن، في حال أردت أن أقول شيئًا سأقوله لـ مو، وبالطبع سنتحدث في هذا الموضوع لاحقًا"


وتابع: "الأولمبياد شيء رائع ولكنه أحيانًا يكون غير رائع بالشكل المطلوب، علينا أن نبحث حول هذا الأمر بالفعل من أجل التوصل إلى اتفاق بيننا".


تصريحات شوقي غريب تثير جدلا


في ظهوره أمس الثلاثاء مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج ملعب أون، إن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد صعبة للغاية وفي حال موافقة صلاح على المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد سيكون عليه بذل جهد كبير لإقناع ليفربول بذلك".


وأضاف في تصريحاته "إذا استمرت نسب مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي قليلة فيما تبقى من مسابقة الدوري، سأكون مضطرا لاختيار 3 لاعبين بالكامل فوق السن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية".


وكيل محمد صلاح يرد


وفي أول رد له على تصريحات غريب قال رامي عباس وكيل محمد صلاح في تغريدة له على موقع تويتر عن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد " لم نتخذ قرارا حتى الآن".


وتبقى 5 أشهر على انطلاق أوليمبياد طوكيو المقرر إقامتها 24 يوليو المقبل، وبالرغم من اقتراب إقامتها لم يحسم الجدل حول مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد من اللاعب أو من قبل الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب.

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