الإخواني محمود حسين مكذبا قناة الجزيرة: لم نتعرض لتعذيب أو انتهاكات

إلتقى عدد من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات " العربية – روسيا اليوم – سكاى نيوز – الإذاعة الألمانية – ووكالة الأنباء الفرنسية بعدد من نزلاء سجنى ليمان طره وعنبر الزراعة بمنطقة سجون طره ، على رأسهم مراسل الجزيرة محمود حسين.









ورصدت الزيارة تلقى محمود حسين مراسل الجزيرة لأفضل الرعاية الصحية داخل مستشفى السجن، وذلك على عكس ما روجته قناة الجزيرة الإرهابية حول تعرضه للتعذيب وانتهاكات جسيمة ومنع العلاج عنه واصابته بضيق فى التنفس، وكذلك تعرضه للأذى النفسي.





وقال محمود حسين فى لقائه مع مراسلي القنوات والوكالات الاجنبية، إنه يوجد لقاء شهري بالمحامين الخاصين بي وكذلك لقاؤهم أثناء نظر جلسات المحاكمة.





وأضاف محمود حسين بانه يأخذ كل حقوقه بشكل مستمر ويتم عرضه على العيادات بشكل مستمر ودائم، وانه يوجد زيارات لأهله بشكل أسبوعي وتعامل الامن معهم بشكل جيد.





واكد محمود حسين ان كل شىء يدخل له داخل الحجز من كتب وجرايد واكل ولبس وأشاد حسين بمبادرة وزير الداخلية عندما سمح له بالخروج لحضور جنازة والده، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات وتفقدوا عددا من مرافق السجن وفصول محو الأمية والمكتبة ودروس الوعظ الدينى الإسلامى، والمسيحى والمطبخ والعيادات والمستشفى والصيدلية وورشة أعمال النجارة ومعرض المنتجات الزخرفية و المنتجات الغذائية.









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والتقوا بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة العلاجية والتعليمية والدراسية والثقافية والدينية التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء ، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان ، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات ، إلى جانب الخدمات الإجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.





كما تناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.