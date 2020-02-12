مديرة مكتب قناة العربية بالقاهرة: داعشي في ليمان طرة يشيد بحسن معاملته بالسجن.. فيديو

كشفت راندا أبو العزم، مديرة مكتب قناة العربية والحدث بالقاهرة، تفاصيل زيارتها لمستشفى ليمان طرة، قائلة إن الزيارة أبلغت بها قبلها بـ24 ساعة فقط، موضحة أن اليوم الزيارة كانت مختلفة تمامًا عن زيارتها لمستشفى برج العرب التى تمت منذ شهرين ماضيين.





وأضافت راندا أبو العزم فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها التقيت أحد السجناء واعترف بأنه من تنظيم داعش الإرهابى وأكد لى أنه يُعامل أحسن مُعاملة ويتريض باستمرار لمدة ساعتين ويحصل على العلاج بمستشفى ليمان طرة ولم يشتك من أى شيء أو من سوء معاملة.









ولفتت إلى أن الداعشى رد على سؤال مراسل إحدى القنوات الأجنبية الذى سأله هل تتعرض للتعذيب قال له: لا نهائيًا.





وأكدت أن وزارة الداخلية تطورت فى التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية بشأن زيارة السجون وأعطت الحرية للمراسلين للتعامل والتصوير وسؤال كافة النزلاء بحرية، مضيفة أن وسائل الإعلام الأجنبية تأكدت أن وزارة الداخلية تؤهل السجناء قبل الخروج للتعامل مع العالم الخارجى.





وتابعت أنها فوجئت بـ محمود حسين مراسل قناة الجزيرة الإرهابية بمستشفى السجن ويتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه غير محبوس انفراديًا.