AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مديرة مكتب قناة العربية بالقاهرة: داعشي في ليمان طرة يشيد بحسن معاملته بالسجن.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
كشفت راندا أبو العزم، مديرة مكتب قناة العربية والحدث بالقاهرة، تفاصيل زيارتها لمستشفى ليمان طرة، قائلة إن الزيارة أبلغت بها قبلها بـ24 ساعة فقط، موضحة أن اليوم الزيارة كانت مختلفة تمامًا عن زيارتها لمستشفى برج العرب التى تمت منذ شهرين ماضيين.

وأضافت راندا أبو العزم فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها التقيت أحد السجناء واعترف بأنه من تنظيم داعش الإرهابى وأكد لى أنه يُعامل أحسن مُعاملة ويتريض باستمرار لمدة ساعتين ويحصل على العلاج بمستشفى ليمان طرة ولم يشتك من أى شيء أو من سوء معاملة.


ولفتت إلى أن الداعشى رد على سؤال مراسل إحدى القنوات الأجنبية الذى سأله هل تتعرض للتعذيب قال له: لا نهائيًا.

وأكدت أن وزارة الداخلية تطورت فى التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية بشأن زيارة السجون وأعطت الحرية للمراسلين للتعامل والتصوير وسؤال كافة النزلاء بحرية، مضيفة أن وسائل الإعلام الأجنبية تأكدت أن وزارة الداخلية تؤهل السجناء قبل الخروج للتعامل مع العالم الخارجى.

وتابعت أنها فوجئت بـ محمود حسين مراسل قناة الجزيرة الإرهابية بمستشفى السجن ويتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه غير محبوس انفراديًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيد الشرطة الـ 68 .. السجناء يعملون ويتعلمون ويمارسون الرياضة داخل السجون .. فيديو

بينهم روسيا اليوم وسكاي نيوز.. مراسلو القنوات والوكالات الأجنبية فى مصر يزورون سجون طرة.. شاهد

ترشيحاتنا

خطة شوقي غريب لـ ضم محمد صلاح فى قائمة أولمبياد طوكيو

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. قصة أزمة فجرها رمضان صبحي

بعد مقتل عنصر استخباراتي.. القوات التركية تنسحب من مواقع شمال سوريا

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

أمي بتقولك ده قرف.. متابعة تهاجم أحمد السعدنى فكيف رد عليها.. شاهد

هل سرادق العزاء بدعة.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

الانشغال بالموبايل ينهي حياة مراهقة أثناء عبورها الطريق.. وعائلتها توجه تحذيرا للشباب

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها