حمادة هلال يشوق جمهوره لعمل قريب مع منة عرفة.. شاهد

نشر الفنان حمادة هلال صورة له مع الفنانة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلق حمادة هلال على الصورة قائلا: "يا تري انا والفار السندق اللي أكل البندق مجهزينلكوا ايه 🤩".





وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "بالتوفيق - كل حاجة حلوة منك - العالمى ".





يذكر أن الفنان حمادة هلال علق على حملة السخرية والتنمر التى تعرض لها من قبل عدد من متابعي "تويتر"، بسبب تعريف البروفايل الخاص به والمكتوب فيه "مطرب ومغني" وهو ما أثار الجدل.





وكتب هلال على صفحته بموقع "تويتر": "الناس اللي مستغربة تويتاتي على تويتر الفترة دي أحب بس أقولهم إن اللي فات حمادة واللى جاى حمادة تانى".







