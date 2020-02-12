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فن

صابر الرباعي ينتظر طرح "صناع الأمل" بمشاركة نجوم الوطن العربي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:26 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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محمد نحلة

انتهى النجم صابر الرباعي من تسجيل أوبريت "صناع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي لتقديمه خلال الأيام القادمة ضمن مبادرة "صناع الأمل" التي تطلقها الإمارات.


وشارك مع "الرباعي" في الأوبريت الجديد، كل من راغب علامة وأصالة وحسين الجسمي وسعد لمجرد وبلقيس فتحي ونجوى كرم وكارمن سليمان.


وتهدف مبادرة "صناع الأمل" لتكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، ومن المقرر أن تسير الأغنية على هذا النهج.

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