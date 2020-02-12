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الكل مبينمش.. أحمد موسى يشيد بقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن على الهواء|فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:58 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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كـريـم الـخـطـيـب
اشاد الإعلامي أحمد موسى بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، وأثنى على جهود القائمين على الحزب على مستوى الجمهورية.


وقال «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن غرفة عمليات حزب مستقبل وطن تتابع بدقة سير العملية الانتخابية ومشاركة الناخبين، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن لديه منهجية في العمل على مستوى الجمهورية.


وقدم الإعلامي أحمد موسى كل التحية لكل قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن وهم النائب أشرف رشاد رئيس الحزب، والدكتورة صبورة السيد، المهندس أحمد قطب، محمود أبو موسى، خالد سالم، والمهندس زكي عباس، ماجده أمين - أمين المرأة، هند الزمر - أمين الإعلام، وهشام وهبة - أمين التدريب، عمرو قطامي - أمين المحليات، محمد سلامة - أمين تكنولوجيا المعلومات.


وتابع الإعلامي أحمد موسى: «الكل مبينمش والكل شغال لحد ظهور النتيجة، وسيتم الإعلان عن النتائج المبدئية بعد خلال ساعات، وذلك بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات على العملية الانتخابية، مؤكدا أن القضاء في مصر مستقل.


وشدد أحمد موسى على أنه لا أحد يستطيع أن يتحدث عن نزاهة الانتخابات لان هناك قاضيا في كل لجنة يشرف عن العملية الانتخابية، وهناك قضاة داخل اللجان الفرعية واللجنة العامة والعملية تحت إشراف قضائي كامل وهناك لجنة قضائية مستقلة.

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