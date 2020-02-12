الأهلي ينجو.. لعنة الإصابات تضرب 4 أندية من أبطال إفريقيا قبل ذهاب ربع النهائي

ضربت لعنة الإصابات 4 فرق تشارك فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا ما أثار القلق بين صفوف الأجهزة الفنية لتأثير ذلك على فرص وحظوظ كل منها فى التأهل إلى نصف نهائى البطولة القارية.





الزمالك لم ينجو من مقصلة الإصابات وتلقى صدمة من احتمالية غياب قائد الفارس الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا عن السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي ثم ذهاب دور الثمانية فى البطولة القارية باعتباره إحدى الركائز الأساسية فى القلعة البيضاء فيما نجت 4 فرق أخرى من لعنة الإصابات هى الأهلي والرجاء والوداد المغربي والنجم الساحلى التونسي.





منافس الأهلي فريق صن داونز طالته إصابات عنيفة لثنائى من لاعبيه وغيابهم فترة تخطت مباراتي الذهاب والإياب فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا بعد الخضوع لإجراء عملية جراحية.





"صدى البلد" يسلط الضوء على الإصابات التى لحقت بلاعبي 4 فرق قبل انطلاق منافسات مباراة الذهاب فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.





صن داونز

قبل مباراة ذهاب النادي الأهلي المقرر إقامتها فى القاهرة يوم 29 فبراير الجاري تعرض لاعب نادى صن داونز الجنوب إفريقي ثابيلو مورينا للإصابة بكسر وتمزق في أربطة الكاحل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16(1) بكأس جنوب أفريقيا والتي انتهت بفوز صنداونز بهدف دون رد، ليخضع لعملية جراحية مما سيتطلب غيابه بضعة أشهر.





وضربت لعنة الإصابات الفريق الجنوب إفريقي وتعرض اللاعب تيبوجو لانجرمان الظهير الأيسر للفريق إلى إصابة وقد يخضع لجراحة في عضلات الفخذ الأمر الذي قد يستدعي غيابه مدة لن تقل عن 14 يومًا ويغيب عن لقاء الأهلي فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا





الترجي



فريق الترجي على موعد مع نادى الزمالك لخوض 3 مباريات الأولى بعد غد فى السوبر الإفريقي ثم مباراتي الذهاب يوم 28 فبراير الجارى والإياب يوم 9 مارس القادم فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.





وكشف نادي الترجي التونسي عن تعرض أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لإصابة قوية وذلك قبل المواجهة التي تجمعه بنادي الزمالك في مباراة السوبر الافريقي وأعلن عن تعرض لاعبه الجزائري عبد القادر بدران لإصابة عضلية مما يستوجب حصوله على راحة لمدة ثلاثة أسابيع، يخضع خلالها لفحوصات طبية تحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية من جديد.





ويغيب عبد القادر بدران عن مباراة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي، كما انه لن يلحق بمواجهة الفريق الأبيض في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .





الزمالك



قبل مواجهة فريق الترجي التونسي فى السوبر الإفريقي المقرر إقامته بعد غد الجمعة فى ملعب الغرافة القطرى تعرض محمود عبدالرازق "شيكابالا" لإصابة مفاجئة بكدمة في الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفارس الأبيض التى جرت في قطر.





الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفارس الأبيض أجل قرار استبعاد شيكابالا من لقاء السوبر الإفريقي لحين خضوعه إلى تدريبات الغد الخميس واتخاذ القرار بعدها سواء باستمراره أو ضم أي من مصطفى فتحي أو الكونغولى كابونجو كاسونجو بدلًا منه.





مازيمبي



تعرض نادي تي بي مازيمبي الكونغولي لصدمة قوية ، وذلك بإصابة هدافه ونجمه الأول جاكسون موليكا على مستوى الكتف وأعلن الفريق الكونغولي إصابة موليكا على مستوى الكتف، في انتظار التشخيص النهائي لإصابته، ومدة غيابه عن الملاعب، لكنه من المتوقع أن يغيب عن مبارتي الفريق في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويلاقي نادي مازيمبي الكونغولي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، نادي الرجاء المغربي، وذلك بعد تصدره لمجموعته التي ضمت نادي الزمالك المصري، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.



