أبو العينين: سأبذل قصارى جهدي لكل أهالي الجيزة وسنحقق طموحات الرئيس لتنمية مصر..فيديو

أكد محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الشباب اصبحت فرصته كبيرة فى التواجد على الساحة السياسية مضيفا أننا في حاجة إلى الشباب الواعي الذي يحترم القانون في كل مناحي الحياة.





وأضاف أبو العينين أن منظومة الشباب الرائعة من طلبة الجامعات والقرى والنجوع تمثل كل شاب مؤمن بأدواره ويشارك بشكل فعال مشيرا إلى انه سعيد بجموع الشباب التي كانت موجودة وشاركت بصوتها في الأنتخابات.





وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن أنني أتقدم بالتحية لكل جموع الشباب حتى الذي لم يختارني خلال عملية التصويت مؤكدا انها تجربة جيدة يجب أن يتم الإستفادة منها من أجل مصر.





وأشار أبو العينين أنني سأبذل قصارى جهدي لكل أهالي الجيزة مقدما التحية لكل الشباب وقيادات الحزب على مجهودهم الكبير خلال الفترة الماضية.



