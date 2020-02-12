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أبو العينين: فوزي في الانتخابات التكميلية بالجيزة تكليف وشرف كبير.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:03 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والشكر لكل أعضاء حزب مستقبل وطن على دعمهم ومساندتهم له في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة.

وقال «محمد أبو العينين» خلال كلمته بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة، إن فوزه في الانتخابات التكميلية بالجيزة هو تكليف وشرف له، مشيرا إلى أن الإنتخابات التكميلية شهدت نزاهة وجميع الناخبين شهدوا بحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيهم.

ووجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للشباب على مشاركتهم في الإنتخابات التكميلية بالجيزة، مؤكدا أنه يقدر الأصوات التي ساندته ودعمته، وسيبذل قصارى جهده لكل أهالي الجيزة سواء انتخبته أو لم تنتخبه في العملية الانتخابية.

وأوضح «محمد أبو العينين» أنه يعتز بالسيدات وبكبار السن وذوي الهمم لإصرارهم المشاركة في الإنتخابات التكميلية بالجيزة، موجها التحية للأخوة الأقباط للمشاركة ودورهم في دعمه في الانتخابات التكميلية بالجيزة

وأشار «محمد أبو العينين»  إلى أن الرئيس السيسي هو الظهير السياسي للمصريين، والمرحلة القادمة تحتاج إلى التكاتف لبناء مصر الحديثة.
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