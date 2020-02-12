إحنا جنودك وبنحافظ على عهدنا معاك.. رسالة أبو العينين لـ السيسي بعد فوزه في المؤشرات الأولية للانتخابات التكميلية.. فيديو

أكد محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن "الصعايدة في القلب"، مؤكدًا أن هناك عددًا من محافظات الصعيد متواجدون في الجيزة، مؤكدًا أن والدي أوصاني على الصعايدة وعلى عائلات بالاسم.





وأضاف "أبو العينين" أن الصعايدة هم الأصل والشهامة والعروبة وأصحاب الكلمة، مشيرًا إلى أنهم يكونون دائمًا على قدر الكلمة ويوفون بالوعود دائمًا وفخور بمشاركة الصعايدة.





وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: سنعمل جميعًا لخدمة مصر، مؤكدًا أن من يعشق مصر يعلم ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، وأقول للرئيس "احنا جنودك وبنحافظ على عهدنا معاك وهتشوفوا تقدّم ملحوظ في كل ربوع مصر".





وأشار محمد أبو العينين إلى أن الكل عليه أن يفخر بمعدلات التنمية التي وصلت إليها مصر، مؤكدا أن هناك حضارة جديدة تبنى بكل ربوع مصر.





وقال أبو العينين: أتقدّم بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي باسمكم جميعًا.