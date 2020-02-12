أهالي الجيزة يرفعون صور أبو العينين احتفالاً باكتساحه لجان الجيزة في الانتخابات التكميلية.. شاهد

احتفل أهالي الجيزة باكتساح محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن في الانتخابات التكميلية بالجيزة، في كل اللجان.
ورفع أهالي الجيزة صور رجل الصناعة محمد أبو العينين وسط هتافات مؤيدة فرحة بفوزه في الانتخابات.
كما احتفلت غرفة عمليات حزب «مستقبل وطن» باكتساح محمد أبو العينين في كل اللجان الفرعية بالجيزة بعد فرز 60 لجنة، وحصوله على 24 ألف صوت.
وردّد أعضاء حزب مستقبل وطن بعض الهتافات احتفالاً بفوز رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن مُرددين: «مستقبل وطن أهم، تحيا مصر تحيا مصر، يحيا قضاء مصر العادل، ويحيا الإشراف القضائي العادل، مبروك علي حزب مستقبل وطن الانتخابات النزيهة».
ووصل رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى غرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة.
واستقبل قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن محمد أبو العينين ونجله طارق أبو العينين، وسط هتافات وحفاوة عارمة أمام مقر مستقبل وطن.
وردّد أهالي الجيزة بعض الهتافات: «أهو أهو أهو الحاج محمد.. أهو أبو العينين أبو العينين».
وأظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات التكميلية بالجيزة اكتساح المرشح محمد أبو العينين في كل لجان الدائرة.