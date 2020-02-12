أهالي الجيزة يرفعون صور أبو العينين احتفالاً باكتساحه لجان الجيزة في الانتخابات التكميلية.. شاهد

احتفل أهالي الجيزة باكتساح محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن في الانتخابات التكميلية بالجيزة، في كل اللجان.

ورفع أهالي الجيزة صور رجل الصناعة محمد أبو العينين وسط هتافات مؤيدة فرحة بفوزه في الانتخابات.

كما احتفلت غرفة عمليات حزب «مستقبل وطن» باكتساح محمد أبو العينين في كل اللجان الفرعية بالجيزة بعد فرز 60 لجنة، وحصوله على 24 ألف صوت.





وردّد أعضاء حزب مستقبل وطن بعض الهتافات احتفالاً بفوز رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن مُرددين: «مستقبل وطن أهم، تحيا مصر تحيا مصر، يحيا قضاء مصر العادل، ويحيا الإشراف القضائي العادل، مبروك علي حزب مستقبل وطن الانتخابات النزيهة».



