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شاهد.. لقاء أبو العينين وأعضاء حزب مستقبل وطن عقب حسم انتخابات البرلمان التكميلية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني
بثت فضائية "صدى البلد"، جانب من احتفال المرشح محمد أبو العينين والفائز -وفق النتائج الأولية- للانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وسلامه "الحار" مع أنصاره وأحبائه.

وأسفرت المؤشرات الأولية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة عن فوز رجل الصناعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية محمد أبو العينين فى الانتخابات عن دائرة الجيزة بنسبة 82 % فيما حصل المرشحون الآخرون على نسبة 13 % من الأصوات. 

وأعلنت بعض اللجان فى دائرة الجيزة عن النتائح الاولية والتى اظهرت اكتساح رجل الصناعة محمد ابو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية وحصوله على أعلى اصوات فى الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة . 

وحصل المرشح محمد أبو العينين على 24 ألف صوت بعد فرز 60 لجنة في الانتخابات التكميلية بالجيزة.
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