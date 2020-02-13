«القلعة» تحصد جائزة الاستدامة عن عام 2019

أعلنت شركة القلعة "كود البورصة المصرية - CCAP.CA"، وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – عن فوزها بجائزة في الاستدامة والمسئولية المجتمعية خلال فعاليات افضل 100 شركة في مصر للعام الخامس على التوالي «في قمة مصر للأفضل» التي تنظمها سنويا مجلة أموال الغد.





وكرّم كل من وزير الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة ، شركة القلعة تقديرًا لنموذج الاستثمار المسئول الفريد الذي تتبناه الشركة وإسهاماتها المتواصلة خلال 15 عام الماضية ذات المردود الايجابي الملموس على الاقتصاد والبيئة والمجتمعات المحيطة بالشركة ، وتسلمت الجائزة السيدة غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالشركة.





وأقيمت الاحتفالية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي.





كما شهدت الاحتفالية مشاركة أكثر من 700 قيادة من ممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات العاملة في السوق المصرية و مجتمع الاعمال، والتي ساهمت في تحقيق أهداف الدولة والمتمثلة في دفع عجلة النمو بكافة المستويات الاقتصادية، فضلًا عن نجاحها في التجاوب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أثمر بدوره عن تعزيز المناخ الاستثماري بالسوق المصرية.





وفي هذا السياق، أعربت حمودة عن اعتزازها بفوز شركة القلعة بجائزة الاستدامة والتنمية المجتمعية لعام 2019 تقديرًا لإسهاماتها المجتمعية والاقتصادية والبيئية.





وأكدت حمودة التزام شركة القلعة بنموذج الاستثمار المسئول من خلال تطوير المشروعات المتميزة بمردودها الإيجابي المتوازن على الاقتصاد والدولة والبيئة والمجتمع وكذلك العاملين بالشركة، فضلًا عن ضمان تحقيق مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة. كما حرصت الشركة على دمج وتأصيل معايير الاستدامة بجميع عملياتها وموائمة رؤيتها مع أفضل الممارسات العالمية ، وتبذل جهودًا حثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.





وأشارت حمودة إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتضافر كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الاستثمار في تنمية الطاقات البشرية والمحافظة على الموارد وتعظيم القيمة المضافة والمنفعة المشتركة في المجتمعات المحيطة والتصدي لظاهرة التغيّر المناخي، سعيًا إلى تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.





جاءت الجائزة بالتزامن مع اختيار الجامعة الامريكية لشركة القلعة للمشاركة في منتدى اعمال الجامعة الامريكية الجاري كنموذج "للاستثمار المسئول" في اطار اهتمام شركة القلعة بالمشاركة في ترسيخ مفهوم الاستدامة وريادة الاعمال وتطوير نظرة الطلاب لفكرة المواطنة والمصلحة المشتركة وتنمية الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة والتعاون مع الجامعات من اجل صناعة مستقبل مشترك مستدام للأجيال القادمة.





وفي إطار التزام شركة القلعة بتبني ممارسات التنمية المستدامة والاستثمار المسئول أعلنت الشركة مؤخرا مشاركتها في الحملة الاممية للتصدي لمشكلة التغير المناخي و توقيعها تعهد عالمي للتعاون لخلق مستقبل خالي من الانبعاثات الكربونية فيما وضعها في طليعة المؤسسات العالمية والشركة المصرية الوحيدة التي تبنت هذة المبادرة الطموحة.





إضافة إلى ذلك، قامت الشركة باستحداث منصب رئيس قطاع الاستدامة الذي تشغله حاليًا السيدة غادة حمودة، إلى جانب تأسيس لجنة الاستدامة، والتي تتولى مسئولية التأكد من ضمان التزام القلعة وشركاتها التابعة بتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية والعمل العادل والحوكمة والبيئة.





جدير بالذكر أن شركة القلعة جاءت في طليعة الشركات التي تبنت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "SDGs" منذ اطلاقها في 2015، تركيزًا على ثمانية أهداف منها حتى تتمكن من تعظيم المردود الإيجابي بالعديد من القطاعات المحورية التي تستثمر بها؛ و تتضمن: الارتقاء بجودة التعليم، وتوفير حلول الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتبني نموذج أعمال يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم مبادرات الابتكار والبنية الأساسية، والإنتاج والاستهلاك المسئولان، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، فضلًا عن عقد الشراكات الناجحة لتحقيق الأهداف.





كما عبّرت حمودة عن امتنانها بكونها جزءًا من كيان مؤسسي متطور و طموح مثل شركة القلعة الرائدة في تقدير أهمية مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات وتقلدها المناصب العليا، حيث نسبة تمثيل المرأة في مجلس ادارة شركة القلعة وصلت الى 25% و ما يقرب من 40% في المناصب القيادية و الادارة بالشركة.





تجدر الإشارة إلى اختيار أربعة من الكوادر النسائية التي تشغل المناصب التنفيذية بشركة القلعة ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري لعامي 2016 و2017 على التوالي، وهم: ماريان غالي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة جراندفيو القابضة ، وهالة أبو بكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيتي جاز ورئيس القطاع المالي بشركة طاقة للغاز، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية إحدى شركات القلعة بقطاع الطاقة، وغادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.