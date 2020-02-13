بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز أبو العينين باكتساح في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة.. رجل الصناعة: فوزي في الانتخابات تكليف وشرف كبير.. وتحية إلى الأم المصرية الجيزاوية

أهالي الجيزة يرفعون صور أبو العينين احتفالًا باكتساحه لجان الجيزة في الانتخابات التكميلية.. شاهد

إحنا جنودك وبنحافظ على عهدنا معاك.. رسالة أبو العينين لـ السيسي بعد فوزه في المؤشرات الأولية للانتخابات التكميلية.. فيديو

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الهتافات تهز مقر غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بعد فوز محمد أبو العينين في إنتخابات الجيزة





أسفرت المؤشرات الأولية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة عن فوز رجل الصناعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية محمد أبو العينين فى الانتخابات عن دائرة الجيزة بنسبة 82 % فيما حصل المرشحون الاخرون على نسبة 13 % من الأصوات.





وأعلنت بعض اللجان فى دائرة الجيزة عن النتائج الاولية والتى أظهرت اكتساح رجل الصناعة محمد ابو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية وحصوله على أعلى أصوات فى الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة .





مدرسة صلاح الدين الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 540 صوتا، و88 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مؤسسة البنين حصل رجل الصناعة على 457 صوتا مقابل 78 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة ابو الهول القومية حصل رجل الصناعة على 472 صوتا مقابل 68 صوتا للمنافسين.

وفى مدرسة ابو الهول الاعدادية حصل رجل الصناعة على 564 صوتا مقابل 86 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 368 صوتا مقابل 39 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة الجيزة القومية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 284 صوتا مقابل 43 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 330 صوتا مقابل 74 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة صلاح سالم التجريبية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 189 صوتا مقابل 53 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة التحرير الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 397 صوتا مقابل 40 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة زغلول الابتدائية حصل محمد ابو العينين على 256 صوتا مقابل 95 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة العدالة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين 428 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة الشهيد عاطف السادات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 1064 صوتا مقابل 131 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 308 اصوات مقابل 38 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الاعدادية حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 609 اصوات مقابل 97 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مركز شباب القصبجى حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 1100 صوت مقابل 131 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 363 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة الاندلس الاعدادية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 416 صوتا مقابل 38 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة النهضة تجريبية لغات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 563 صوتا مقابل 167 صوتا للمنافسين.





وفي المقابل، احتفل أهالي الجيزة باكتساح محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن في الانتخابات التكميلية بالجيزة، في كل اللجان.





ورفع أهالي الجيزة صور رجل الصناعة محمد أبو العينين وسط هتافات مؤيدة فرحة بفوزه في الانتخابات.

كما احتفلت غرفة عمليات حزب «مستقبل وطن» باكتساح محمد أبو العينين في كل اللجان الفرعية بالجيزة بعد فرز 60 لجنة، وحصوله على 24 ألف صوت.

وردّد أعضاء حزب مستقبل وطن بعض الهتافات احتفالًا بفوز رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن مُرددين: «مستقبل وطن أهم، تحيا مصر تحيا مصر، يحيا قضاء مصر العادل، ويحيا الإشراف القضائي العادل، مبروك علي حزب مستقبل وطن الانتخابات النزيهة».

ووصل رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى غرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة.

واستقبل قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن محمد أبو العينين ونجله طارق أبو العينين، وسط هتافات وحفاوة عارمة أمام مقر مستقبل وطن.

وردّد أهالي الجيزة بعض الهتافات: «أهو أهو أهو الحاج محمد.. أهو أبو العينين أبو العينين».





ومن جانبه، أكد محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن "الصعايدة في القلب"، مؤكدًا أن هناك عددًا من محافظات الصعيد متواجدون في الجيزة، مؤكدًا أن والدي أوصاني على الصعايدة وعلى عائلات بالاسم.





وأضاف "أبو العينين" أن الصعايدة هم الأصل والشهامة والعروبة وأصحاب الكلمة، مشيرًا إلى أنهم يكونون دائمًا على قدر الكلمة ويوفون بالوعود دائمًا وفخور بمشاركة الصعايدة.





وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: سنعمل جميعًا لخدمة مصر، مؤكدًا أن من يعشق مصر يعلم ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، وأقول للرئيس "احنا جنودك وبنحافظ على عهدنا معاك وهتشوفوا تقدّم ملحوظ في كل ربوع مصر".





وأشار محمد أبو العينين إلى أن الكل عليه أن يفخر بمعدلات التنمية التي وصلت إليها مصر، مؤكدا أن هناك حضارة جديدة تبنى بكل ربوع مصر.





وقال أبو العينين: أتقدّم بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي باسمكم جميعًا.





كما قال رجل الأعمال والصناعة محمد ابو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المؤشرات الأولية واضحة واتابع فرز الأصوات التي توضح ثقة أهل الجيزة.





وأضاف محمد أبو العينين في كلمته بعد فوزه في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب وفق المؤشرات الأولية والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أشكر عظيمات مصر اللاتي شاركن في الانتخابات وأعتز بالامهات وكبار السن وذوي الهمم الذين شاركوا في الانتخابات بفرحة وحب".





وتابع أبو العينين:" أشكر شباب الجيزة للانتخاب والدعم، واحترم كل الأصوات واحترم المعارض والمؤيد".





وأكمل أبو العينين:" الانتخابات انتهب وكلفت بأن اكون نائب الدائرة وحق كل مواطن في الدائرة بأن أكون في خدمة أهالي الجيزة".





قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المرأة المصرية ضربت مثلا رائعا في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وتكون حريصة على المشاركة في أي انتخابات.





وأضاف محمد أبو العينين في كلمته بعد فوزه في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب وفق المؤشرات الأولية والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" بعض النساء وقفوا أمام اللجان لمدة 5 ساعات للإدلاء بأصواتهن وهذه أم البطل التي تبني المستقبل بإرادة وحب "





وتابع ابو العينين :" فخور بالمرأة المصرية وتحية إلى الأم المصرية الجيزاوية، مضيفا:" أشكر عظيمات مصر اللاتي شاركن في الانتخابات وأعتز بالامهات وكبار السن وذوي الهمم الذين شاركوا في الانتخابات بفرحة وحب".





وتابع أبو العينين:" أشكر شباب الجيزة للانتخاب والدعم، واحترم كل الأصوات واحترم المعارض والمؤيد".





وأكمل أبو العينين:" الانتخابات انتهب وكلفت بأن أكون نائب الدائرة وحق كل مواطن في الدائرة بأن أكون في خدمة أهالي الجيزة"





كما قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والشكر لشقيقته الحاجة سمية على دورها الكبير فى العملية الانتخابية بالجيزة.





وقال «محمد أبو العينين» خلال كلمته بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن للإحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة، إن شقيقته "سمية" قامت بدور كبير فى تحريك المرأة إلى الانتخابات التكميلية بالجيزة.





وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحاجة سمية شقيقة الحاج محمد ابو العينين أتت إليه وعرضت عليه الخطة لتيسير حركة الانتخابات التكميلية وبالفعل قامت بتنفيذ جميع الأشياء التى قالتها فى الخطة.





وأشار «محمد أبو العينين» إلى أن الحاجة سمية قامت بعمل منظم جدا وبارع جدا ودقيق جدا معتقدا أن الخطة التي رسمتها بالنسبة لـ الأعداد التى ستأتي لانتخابه أتت بنسبة 99.9%.





وأوضح «محمد أبو العينين»، أنه أخذ صور المرأة الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو وقام بعرضها فى الأمم المتحدة، قائلا "شوفوا أهي المرأة المصرية بتساند الثورة إزاي".





كما قدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والشكر لكل أعضاء حزب مستقبل وطن على دعمهم ومساندتهم له في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة.





وقال «محمد أبو العينين» خلال كلمته بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة، إن فوزه في الانتخابات التكميلية بالجيزة هو تكليف وشرف له، مشيرا إلى أن الإنتخابات التكميلية شهدت نزاهة وجميع الناخبين شهدوا بحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيهم.





ووجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للشباب على مشاركتهم في الإنتخابات التكميلية بالجيزة، مؤكدا أنه يقدر الأصوات التي ساندته ودعمته، وسيبذل قصارى جهده لكل أهالي الجيزة سواء انتخبته أو لم تنتخبه في العملية الانتخابية.





وأوضح «محمد أبو العينين» أنه يعتز بالسيدات وبكبار السن وذوي الهمم لإصرارهم المشاركة في الإنتخابات التكميلية بالجيزة، موجها التحية للأخوة الأقباط للمشاركة ودورهم في دعمه في الانتخابات التكميلية بالجيزة





وأشار «محمد أبو العينين» إلى أن الرئيس السيسي هو الظهير السياسي للمصريين، و المرحلة القادمة تحتاج إلى التكاتف لبناء مصر الحديثة.





وأكد محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أيضا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن النتائج إلا بعد إعلانها رسميًا احترامًا لقدسية القانون مؤكدًا أن المؤشرات الأولية واضحة وكنّا نتابع لحظة بلحظة.

وأضاف "أبو العينين" أن ما حدث خلال اليومين الماضيين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب كان ملحمة حب، مشيرًا إلى أنه فخور بما حدث "و يعتبره تشريفًا كبيرًا ليا وتكليفًا لحزب مستقبل وطن".

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "أن الملحمة اللي حصلت كانت فى حب مصر ورسالة حضارية لمن صوت وأعطى صوته أمانة الانتخاب والمشاركة بنزاهة فى العملية الانتخابية".

وأشار محمد أبو العينين إلى أن ما حدث هو درس لمن يريد أن يتعلم سياسة وكيفية إدارة الانتخابات في احترام حقوق المواطنين وحق حرية التعبير.

وقال أبو العينين إن النتائج الأولية أكدت على عدد من الأشياء الهامة وهي المشاركة بحب شملت كل ركن فى الجيزة .



