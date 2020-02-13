أمريكا: يجب خروج المرتزقة من ليبيا في أسرع وقت

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، مساء أمس، الأربعاء، إنه يجب أن تخرج الجماعات المسلحة والمرتزقة من الأراضي الليبية في أسرع وقت، حتى يتم تمهيد الطريق لتسوية سياسية حقيقة هناك.





وأضافت المندوبة الأمريكية خلال كلمة لها عقب تصويت المجلس لصالح قرار بوقف إطلاق النار في ليبيا: "أصبنا بخيبة الأمل لعدم تبني القرار حول ليبيا بالإجماع"، وذلك في إشارة منها إلى روسيا التي امتنعت عن التصويت.





وكان مجلس الأمن الدولي صوت في جلسته المنعقدة مساء اليوم، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد القرار رقم 2510 المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وصوت 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا بالموافقة على القرار فيما امتنعت روسيا، بدعوى أن القرار لن يكون قابلًا للتنفيذ.



