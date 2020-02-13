AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا: يجب خروج المرتزقة من ليبيا في أسرع وقت

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، مساء أمس، الأربعاء، إنه يجب أن تخرج الجماعات المسلحة والمرتزقة من الأراضي الليبية في أسرع وقت، حتى يتم تمهيد الطريق لتسوية سياسية حقيقة هناك. 

وأضافت المندوبة الأمريكية خلال كلمة لها عقب تصويت المجلس لصالح قرار بوقف إطلاق النار في ليبيا: "أصبنا بخيبة الأمل لعدم تبني القرار حول ليبيا بالإجماع"، وذلك في إشارة منها إلى روسيا التي امتنعت عن التصويت. 

وكان  مجلس الأمن الدولي صوت في جلسته المنعقدة مساء اليوم، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد القرار رقم 2510 المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وصوت 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا بالموافقة على القرار فيما امتنعت روسيا، بدعوى أن القرار لن يكون قابلًا للتنفيذ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المصريين": أردوغان يتمدد استعماريًا على حساب دماء وأرواح الشعوب العربية

بوتين: عدد كبير من المرتزقة ينشطون في ليبيا

الكلمة الفصل للجيش الليبي.. مؤتمر صحفي للمشير لتوضيح ملابسات مؤتمر موسكو والمؤامرة.. رئيس وزراء إيطاليا في القاهرة.. أردوغان يدفع بمرتزقة على جميع المحاور.. وقوات حفتر تفصلها نصف ساعة عن قلب طرابلس

قائد في الجيش الليبي يؤكد صحة فيديو نقل مرتزقة بطائرة إلى ليبيا ويفجر مفاجأة

بالقرب من أطماع أردوغان في ليبيا.. قصص تُحكى

مرتزقة أردوغان يخرقون وقف إطلاق النار في ليبيا.. وترامب يعلن عن صفقة القرن.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

شاهد | مقتطفات من زيارة النائب العام ونظيره السعودي لنيابة استئناف الإسماعيلية

وزارة الدفاع السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

لن تصدقي.. ضعي كوب من عصير البصل على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد

AdvertisementS

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد