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أخبار العالم

الخطوط الجوية الأمريكية تمدد وقف رحلاتها إلى الصين بسبب كورونا إلى نهاية أبريل

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" اليوم الخميس، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى الصين وهونج كونج إلى نهاية أبريل المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي إلى 242 شخصًا، مشيرةً إلى أن أعداد الوفيات في المقاطعة، مركز انتشار الفيروس، ارتفع أيضًا ليصبح ألف و310 حالة. 

كانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الأربعاء، إن "من المبكر جدا" القول ما إذا وصل فيروس كورونا المستجد إلى ذروته أو متى يمكن أن ينتهي، وذلك بعدما بدأ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بالتراجع.

وتحدث مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس عن "استقرار في عدد الإصابات الجديدة المسجلة في الصين الأسبوع الماضي"، مشددا على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات.
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