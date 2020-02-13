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أخبار العالم

علاج للإيدز.. الصين تختبر عقارين مضادين لفيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:18 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
قالت الرئيسة المشاركة لاجتماع في منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن علماء صينيين يختبرون عقارين مضادين للفيروسات على فيروس كورونا، وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية ستظهر بعد أسابيع.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، شاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان.



وذكرت كيني في مؤتمر صحفي: "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تجرى جميع التجارب السريرية وفقا للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة"، مضيفة: "كانوا مهتمين للغاية بالعمل على بروتوكول رئيسي كهذا".

وتابعت قائلة إنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين ريتونافير ولوبينافير المضادين للفيروسات، لافتة إلى أنه "سيكون ممتازا إذا نجح ذلك، لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز".

وأشارت كيني إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالا في مواجهة الفيروس الجديد، ومضت تقول: "لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".

جدير بالذكر أن التركيبة الخاصة بعلاج الإيدز، تباع تحت الاسم التجاري "كاليترا" وهي من إنتاج شركة أبفاي.
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