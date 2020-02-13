مش نابع من فراغ.. فرح سعيد تكشف السبب وراء فوز محمد أبو العينين باكتساح في الانتخابات التكميلية.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن فرحة الأهالى بعد إعلان النتائج الأولية فى الانتتخابات التكميلية بمحافظة الجيزة كانت كبيرة جدًا، مما يدل على أصالة الشعب المصرى الذى يظهر معدنه ويُبهر العالم كله بوطنيته.





وأكدت فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشهد الديمقراطى الذى حرص الشعب المصرى على إظهاره بالأمس كان مُشرّفاً جدًا ومُبهجًا، موضحة أنها لم تكن مجرد انتخابات بل كانت ملحمة انتخابية مليئة بالمشاعر وحب الوطن.





وأضافت أن فوز رجل الصناعة محمد أبو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية بمحافظة الجيزة لم ينبع من فراغ، ولكنه نابع من عشرة طويلة بينه وبين أهالى الجيزة.





وأشارت إلى أن أهالى الجيزة هم من أصروا منذ البداية على خوض رجل الصناعة محمد أبو العينين للانتخابات التكميلية لمجلس الشعب وهم من طالبوه بذلك.





وتابعت أن رجل الصناعة محمد أبو العينين كان يتعاون مع أهالى الجيزة ويحل مشاكلهم لمدة 9 سنوات دون أن يكون له منصب بمجلس النواب، وكان يقوم بدوره بمنتهى الحب والوطنية وكأنه عضو برلمانى مسئول عنهم.