AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ندوات توعية بجامعة بنها وحملات لرفع الثقافة الصحية لمواجهة كورونا.. صور

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:51 ص
قطاع خدمة المجتمع
قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتورة ايمان البيطار المشرف على أنشطة القطاع بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع والأجهزه التنفيذية بالمحافظة أعضاء المجلس.

وقالت البيطار إن الاجتماع ناقش خطة قطاع خدمة المجتمع والجامعة والمستشفيات الجامعية للوقاية ومواجهة أمراض الجهاز التنفسي الحادة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع خطة الجامعة لتدريب أطباء المستشفى والعيادات الطبية بالكليات وأطباء الامتياز وهيئة التمريض علي كيفية التعرف علي حالات الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع الحاله والعزل واللجنة المشكلة بالمستشفي الجامعي وكلية الطب وطرق الوقاية من العدوي.

وأكدت البيطار أن الجامعة سوف تنظم سلسلة من الحملات واللقاءات برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وذلك لتوعية جميع الكليات وإدارات الجامعة والطلاب والعاملين وكذلك التوعية فى المجتمع الخارجي بالمحافظة بالمدارس ومراكز الشباب والقرى بفيروس كورونا وطرق مكافحته.

واشارت الى ان الحملات ستتم بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية والطب الوقائي بالمحافظة وذلك من خلال فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الميكرو بيولوجى والطب الوقائي والصدرية بكلية الطب وقسم الامراض المشتركه من كلية الطب البيطري بإشراف قطاع خمة المجتمع ووحدة إدارة الأزمات بالجامعة.

وأضافت ان ندوات التوعية قد بدأت بكليتي الزراعة والطب البيطرى بمشتهر لرفع الثقافة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ويوم الأحد 16 فبراير ندوة بكليتي التربية والتمريض ويوم الإثنين 17 فبراير ندوة بكليتي العلوم والهندسة ببنها.

كما سيتم عقد ندوات بباقي كليات الجامعة والمدن الجامعية حتى يوم 26 فبراير الجارى وذلك حرصًا من الجامعة على أبنائها والعاملين فيها كما سيتم توزيع التعليمات المرسلة من وزارة الصحة والطب الوقائي في كليات الجامعة وأمام عيادات الكليات وفي أماكن تجمع الطلاب.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020


ندوات توعية بجامعة بنها وحملات لرفع الثقافة الصحية لمواجهة كورونا.. صور
ندوات توعية بجامعة بنها وحملات لرفع الثقافة الصحية لمواجهة كورونا.. صور
ندوات توعية بجامعة بنها وحملات لرفع الثقافة الصحية لمواجهة كورونا.. صور
ندوات توعية بجامعة بنها وحملات لرفع الثقافة الصحية لمواجهة كورونا.. صور
ندوات توعية بجامعة بنها وحملات لرفع الثقافة الصحية لمواجهة كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخشت: 49 أستاذًا و 1125 كشفًا و 8 جراحات و75 فحصًا بيطريًا والعلاج مجاني في قافلة طبية

ضمن حياة كريمة.. جامعة بنها تنظم قوافل متكاملة بقرية الأحراز بـ شبين القناطر ..صور

ندوة بجامعة المنيا عن فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه لأهالي وطلاب بردنوها

اجتماع بين جامعة المنصورة والصحة لوضع خطة مواجهة فيروس كورونا

مستشفيات جامعة حلوان ترفع حالة الاستعداد وتعلن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. رئيس مستقبل وطن يشكر أهالي الجيزة على دعمهم لـ أبوالعينين.. وأنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. ومحمد صلاح يشارك في إعلان جديد

حالة واحدة تتيح لـ الزمالك تعديل قائمة السوبر الأفريقي قبل لقاء الترجي

في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها

مصدر القوة للكرة المصرية.. خالد بيومي يطالب بعودة الجماهير للمدرجات

شاهد | احتفالات أهالي الجيزة بفوز محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع

الصين تطرح ساوايست dx3 الجديدة في مصر بسعر مميز.. صور

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام