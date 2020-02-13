ندوات توعية بجامعة بنها وحملات لرفع الثقافة الصحية لمواجهة كورونا.. صور

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتورة ايمان البيطار المشرف على أنشطة القطاع بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع والأجهزه التنفيذية بالمحافظة أعضاء المجلس.

وقالت البيطار إن الاجتماع ناقش خطة قطاع خدمة المجتمع والجامعة والمستشفيات الجامعية للوقاية ومواجهة أمراض الجهاز التنفسي الحادة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع خطة الجامعة لتدريب أطباء المستشفى والعيادات الطبية بالكليات وأطباء الامتياز وهيئة التمريض علي كيفية التعرف علي حالات الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع الحاله والعزل واللجنة المشكلة بالمستشفي الجامعي وكلية الطب وطرق الوقاية من العدوي.

وأكدت البيطار أن الجامعة سوف تنظم سلسلة من الحملات واللقاءات برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وذلك لتوعية جميع الكليات وإدارات الجامعة والطلاب والعاملين وكذلك التوعية فى المجتمع الخارجي بالمحافظة بالمدارس ومراكز الشباب والقرى بفيروس كورونا وطرق مكافحته.

واشارت الى ان الحملات ستتم بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية والطب الوقائي بالمحافظة وذلك من خلال فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الميكرو بيولوجى والطب الوقائي والصدرية بكلية الطب وقسم الامراض المشتركه من كلية الطب البيطري بإشراف قطاع خمة المجتمع ووحدة إدارة الأزمات بالجامعة.

وأضافت ان ندوات التوعية قد بدأت بكليتي الزراعة والطب البيطرى بمشتهر لرفع الثقافة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ويوم الأحد 16 فبراير ندوة بكليتي التربية والتمريض ويوم الإثنين 17 فبراير ندوة بكليتي العلوم والهندسة ببنها.

كما سيتم عقد ندوات بباقي كليات الجامعة والمدن الجامعية حتى يوم 26 فبراير الجارى وذلك حرصًا من الجامعة على أبنائها والعاملين فيها كما سيتم توزيع التعليمات المرسلة من وزارة الصحة والطب الوقائي في كليات الجامعة وأمام عيادات الكليات وفي أماكن تجمع الطلاب.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020



