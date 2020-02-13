مستخدمو واتساب يتخطوا 2 مليار مستخدم.. الأول في المراسلات الفورية باكتساح





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، كان قد اشترت فيسبوك تطبيق واتسآب فى عام 2014 مقابل صفقة ضخمة بلغت 21.8 مليار دولار أمريكى، حيث كان عدد مستخدميه فى هذا الوقت 500 مليون مستخدم فقط.





وقبل إنتهاء عام 2016 بلغ عدد المستخدمين مليار مستخدم، ومع حلول عام 2018 تخطوا حاجز المليار ونصف مستخدم، ومع انتهاء 2019 ومرور أقل من شهرين على العام الجديد 2020 تخطى عدد المستخدمين حاجز الـ 2 مليار مستخدم.





وبعد كشف عدة تقارير تقنية عن إمكانية اختراق محادثات واتسآب قامت إدارته بالاعتماد على ميزة التشفير end-to-end encryption، وذلك لتأمين وحماية خصوصية مستخدميه لأقصى درجة.





يذكر أن التطبيق فى عام 2019 نال تقييمًا سلبيًا بسبب كثرة الأعطال التقنية التى أصابته، وجعلت إجمالي عدد الساعات يتخطى 19 ألف ساعة من التوقف التام لخدمته على مدار العام.





كشفت إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب عن تخطى مستخدميه حاجز الـ 2 مليار شخص قبل انتهاء شهر فبراير الجارى، بذلك كون واتسآب الأول على العالم فى فئته ولكن باكتساح ساحق.