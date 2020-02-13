كارول سماحة: زوجي وقع في حبي من أول نظرة

حلت الفنانة كارول سماحة ، ضيفة على برنامج "إصحى بإنرجي"، على راديو إنرجي في حلقة خاصة عن عيد الحب "الفالانتين" مع الإعلامية زهرة رامي.





الأعمال المصري، وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى برودكشن للإنتاج الفنى وتحدثت كارول سماحة ، عن قصة الحب الرومانسية التي جمعتها بزوجها رجل





وقالت كارول " إن زوجها شخص رومانسي وعاطفي، وشخصيته بالمنزل تختلف عن العمل حيث يفصل جيدا بينهما، خاصة مع أبنائه الذي يغمرهم بحبه دائما، كما أنه يحب المفاجآت ويحتفل بعيد الحب بشكل رومانسي.





وأكدت كارول " أن قرار زواجها من شخص عربي لم يكن سهلا، لأنها كانت دائمة تميل إلى الزواج من شخص أجنبي أو أوروبي لأنهم أكثر تفهما للمرأة وحقوقها، لكنها لم تجد هذه التخوفات في شخصية زوجها الذي جمعتهما سويا علاقة صداقة طويلة قبل الزواج.





وعن زواجها من شخص مصري بدلا من لبناني قالت كارول إن الرجل اللبناني متطلب كثيرا، و"متدلع" ويرغب في الكمال دائما داخل منزله ما يجعل الحياة معه أمرا متعبا، ولكن بعيدا عن الجنسيات، ترددت كارول كثيرا في الزواج لكنها وجدت وليد مصطفى شخصا منفتحا ومثقفا ويحب المرأة الناجحة.





قرار الزواج منه، خاصة أنه يحبها ويحترم عملها، ونشأتها في منزل يحترم ويتقبل كل الأديان شجع على القرار وتنفيذه. وأشارت كارول سماحة " إلى وجود كيمياء بين شخصيتها وزوجها ما شجعها على





بحسب وصفها لـ"إصحى بإنرجي"، وأكثر ما يضحكها انتقاد الرجل والمرأة المصرية لبعضهما، حيث نصحتها سيدات كثيرة بأن الرجل المصري يكون مختلفا إذا تزوج أجنبية لكن زوجها على طبيعته معها وليس له وجه آخر. تعيش كارول سماحة في مصر شكل كامل منذ 6 سنوات، ولم تشعر بغربة أو اختلاف





الفرق بين الرجل المصري واللبناني بالنسبة لكارول، أن الأخير مستقل بشكل أكبر ويؤدي احتياجاته لنفسه، بينما الرجل المصري يطلب الاهتمام دائما، لكن زوجها مختلف و"بيتكسف" يطلب منها تحضير الطعام.





تعرفت كارول على زوجها في حفل بالساحل الشمالي عام 2007، ووقع في حبها من النظرة الأولى وأعجب بشخصيتها، لكنها كانت مرتبطة في ذلك الوقت، وبقيا على علاقة صداقة ويلتقيا مرة أو مرتين خلال العام.





تؤكد كارول أن زوجها لا يتدخل في عملها إلا إذا طلبت رأيه، ولا يتضايق مطلقا من انشغالها بل يتواجد دائما بينهما مجال ثقة.





بينهما أكدت أن زودها يشعر بالغيرة أحيانا ولا يعبر عنها لأن عزة نفسه عالية، لكنها تفهمه من صوته.





وتقدم رجل الأعمال وليد مصطفى، لخطبة كارول سماحة أثناء تواجدهما معا في لندن، وتناولهما العشاء سويا في مطعم إنجليزي، انطفأت الأنوار الساعة 12 مساءا، وقدم لها كيك ووضع خاتم الخطبة داخل المشروب الخاص بها على خلفية أغنيتها "أول ما قابلتك"، حيث وصفته دائما بأنه شخص يحب المفاجآت وغير تقليدي، وتنتظر مفاجأته لها في الفالانتين.





زيجة كارول سماحة ووليد مصطفى، نتج عنها ابنة صغيرة هي "تالا"، التي قالت كارول إنها تشبهها أكثر من والدها خاصة في شخصيتها وهذا باعتراف من الأب .



