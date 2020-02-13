سأعانق الشباك.. نجم الترجي التونسي يتوعد الزمالك قبل السوبر الأفريقي

علق النجم الليبي حمدوا لهوني مهاجم فريق الترجي التونسي، على مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الجمعة بكأس السوبر الأفريقي الذي تسضيفه قطر.
وقال حمدو الهوني في تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية: "ينتظرنا موعد مهم في الدوحة، سنواجه الزمالك المصري، وهو فريق محترم جدا المهم أن نكون جاهزين، ونكون في يومنا للفوز باللقب الغائب عن الترجي، منذ سنوات طويلة.
وأضاف حمدو الهوني: "لقد سجلت ثلاثية تاريخية في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله سأحرص على أن أعانق الشباك مرة أخرى أمام الزمالك، وأن أساعد فريقي في التتويج باللقب".
ويخوض الزمالك لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للكونفدرالية، الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره حامل دوري أبطال أفريقيا.