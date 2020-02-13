بعد مشاركتها الهضبة الغناء.. معلومات لا تعرفها عن جنى عمرو دياب

قامت جنى عمرو دياب، بمشاركة والدها الغناء في ألبومه الجديد "سهران" حيث قامت بغناء مقطع باللغة الإنجليزية في أغنية بعنوان " جميلة".





أغنية "جميلة" من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور، وهو التعاون الأول لهما مع عمرو دياب.





ودائما ما تثير جنى عمرو دياب، الجدل حولها بسبب ملابسها الجريئة، وأفكارها المُتحررة نظرًا لأقامتها خارج مصر في إحدى الدول الأوروبية بصحبة والدتها "زينة عاشور".



