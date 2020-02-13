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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بسبب أزمة محمد رمضان والطيار المفصول

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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فريدة محمد
تقدّمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن واقعة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، واستغلال منصات الإعلام بما يسبّب إضرارًا بالطيران المصري وسُمعته عالميًا.

وقالت عضو مجلس النواب إنه في أكتوبر الماضي، نشر الممثل  محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الانستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، حيث قام محمد رمضان من مقعد الركاب الخاص وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقوم بقيادتها، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة".

وقالت النائبة إنه بعد إغلاق القضية والتحقيق مع الطيار ومجازاته عادت المناوشات بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".
 
واضافت ان الفنان محمد رمضان قام بأعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري.

وأشارت النائبة إلى أن المضرور من هذه المعركة هو سمعة الطيران المصرى، والذي يتأثر بهذه المناوشات، والآن يقوم كل من الطرفين باستغلال المنصات الإعلامية للترويج لأوجه دفاعهم ضد بعضهم البعض، مستغلين الإعلام والصحف المصرية من خلال فيديوهات تراشق فيما بينهم، ما يؤثر سلبيًا على أسطولنا الجوى".

وطالبت عضو البرلمان بوقف إذاعة مثل هذه الفيديوهات مضيفة: "يجب إصدار قرار من وزير الإعلام بشأن منع الصحف والإعلام من تناول هذه القضية، كونها تؤثر على سمعة الطيران المصرى الدولية"، على حد قولها.
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