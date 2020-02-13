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توك شو

أخبار التوك شو.. التان يتسبب في سرطان الجلد.. مناورات روسية ليلية بطائرات سو-34.. العراق يزود مصر بـ 12 مليون برميل نفط سنويا.. وأسرة طفلة الـ 100 مليون: فوجئنا بتهنئة الجميع

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:16 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، اليوم الخميس، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

عرضت فضائية روسيا اليوم، الخميس، فيديو عن المناورات الليلية بطائرات "سو 34" من مركز إقلاعها ومن داخل الطائرات نفسها.

العراق تزود مصر بـ 12 مليون برميل نفط سنويا

قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن العلاقات الثنائية بين مصر والعراق لها خصوصية تاريخية واجتماعية وإنسانية حيث يربطهم تاريخ طويل من العلاقات المتميزة مع وجود حرص مشترك على تطوير تلك العلاقات.

وأضاف "جهاد"، من خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تعاونا بين الدولتين في القطاع النفطي، لافتا إلى أنه كان هناك زيارات متبادلة بين الوزراء ورؤساء الحكومات لتعزيز التعاون، موضحا أنه تم عقد اتفاقيات هامة بين البلدين.

دة رزقها.. أسرة طفلة الـ 100 مليون: فوجئنا بتهنئة الجميع لنا على ولادتها

قال رمضان ربيع، والد الطفلة ياسمين، "الطفلة الـ100 مليون"، إنه سجّل ميلاد طفلته فى الوحدة الصحية لاستخراج شهادة ميلاد خاصة بها، وفوجئ بهم يبلغوه ان ابنته هى الطفلة الـ100 مليون فى مصر.

وأضافت والدة ياسمين ربيع فى لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، لم نكن نعرف أى شيء ولكن أحد الإعلاميين اتصل بزوجى وقال له "ألف مبروك ياسمين كملت الـ100 مليون نسمة فى مصر".

شاهد.. صينية رفضت ارتداء القناع فطردها مسئولو المتجر بالقوة





عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع مصور عن صينية رفضت ارتداء القناع فطردت من المتجر بالقوة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة صينية من مدينة لونغ رفضت لبس قناع الوقاية أثناء دخولها أحد المتاجر للتبضع فتم جرّها طردها بالقوة خارج المتجر.

 

قال أستاذ ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بجامعة الأزهر ومكتشف علاج سرطان الجلد، إن هناك كثيرًا من الأسباب للإصابة بسرطان الجلد وأوضح أن أهم الأسباب هو العامل الوراثي أو تأثر الشريط الوراثي الـ DNA بكمية الشمس، نتيجة التعرض التراكمي للشمس، أو التعرض المُفاجئ لكمية عالية من أشعة الشمس، وهناك بعض العلامات الطبية المعينة التي يعرفها الأطباء ومن خلالها يتم التشخيص بشكل مبدئي والتأكد من خلال تحليل عينة من الجزء المصاب. 

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الرئيس عون طلب من أعضاء الحكومة عدم الترشح لانتخابات إن تمت أثناء حكومتهم. 


وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، إن الرئيس طلب من الوزراء إعداد ملف مشاريع لعرضه على الجهات المانحة. 




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