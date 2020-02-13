بعد العثور عليه ميتا على الشاطئ.. اعرف سبب نفوق الحوت القاتل بـ البحر الأحمر

انتهى فريق باحثى معهد علوم البحار ومحميات البحر الاحمر من تشريح الحوت "القاتل الكاذب" الذى تم العثور عليه بشواطئ مدينة الغردقة، بعد 6 ساعات من عمليات التشريح والفحص.





وأكدت د. نهلة حسام الدين باحث -أمراض الأسماك و المسئول عن تقرير الصفة التشريحية للحوت أن فريق دراسة الصفة التشريحية للحوت ضم عددا من المتخصصين د. نهله حسام الدين محمد ود. محمود معاطي محمد ود. عرفة محمد إمام ود. غادة يحيى زغلول وتم تجهيز الهيكل الخارجي لتحنيطه بالمعهد تحت اشراف فريق التحنيط برئاسة علام اسماعيل خبير و أخصائي التحنيط بالمعهد.





وأضافت الدكتوره نهلة ان الحوت القاتل الكاذب (false killer whale) يعتبر "دولفين محيطي" يعيش في المحيطات فى جميع أنحاء العالم، ولكنه يتردد بصورة رئيسية على المناطق المدارية وقد تم رصده لأول مرة في عام 1846م وسمى بالحوت القاتل الكاذب لأن تركيب الجمجمة يماثل تلك الموجودة في قريبه الحوت القاتل killer whale.

وكشفت باحثة أمراض الأسماك و المسئول عن تقرير الصفه التشريحية انه تبين بالفحص الظاهرى أن العينة لذكر بالغ يبلغ طوله 4.75 متر . وطول زعنفتيه الصدريتين 45 سم . والزعنفه الظهرية 37 سم. ويبلغ طول الرأس 50سم و فتحة الفم 40سم وقد تم اخذ عينات من جميع انسجة الجسم للفحص الباثولوجى للتأكد من عدم وجود اى نوع من الامراض الحادة والمزمنه والتى تؤدى للوفاة وتم اخذ عينات للفحص البكتيرى للتأكد من اى اصابات بكتيرية كما سيتم عمل تحاليل كيميائية للتأكد من عدم وجود معادن ثقيلة.





وأضافت أن عملية التشريح أكدت أنه لا يوجد اى جروح نافذه او طعنات او اى اثار لأجسام غريبة بالمجرى التنفسى والبلعوم قد تؤدى للاختناق كما لا توجد اى اثار لامراض حادة بأجهزة الجسم ولا اثار لحدوث اسفكسيا الغرق مما يرجح ان الوفاة طبيعية وقد جرفه التيار المائى من المياه العميقة الى المياه الشاطئية.

وأوضحت باحثة أمراض الأسماك انه يصل طول الذكر البالغ من هذا النوع إلى ستة أمتار والأنثى تصل إلى خمسة أمتار ومتوسط الوزن يصل إلى 2200 كجم للذكر، و1200 كجم للأنثى . و تضع الأنثى مواليد بطول 1.5 إلى 2.1 متر بعد فترة حمل تصل 15 شهرا والتي تستمر في الرضاعة لمدة تتراوح من 9 شهور إلى 24 شهرا.





وأضافت ان الحد الأقصى للسن 57 سنة للذكور، 62 للإناث ويحدث النضج الجنسي بين 8-14 سنة.





وأضافت الدكتوره نهلة أن هذه الكائنات تعيش في أسراب قد يصل حجم السرب إلى 500 حوت في المحيطات المفتوحة وقد تكون أسرابا مشتركة مع الدلافين. وتتغذى على الحبار والأسماك وأيضا على الدلافين الصغيرة و يستطيع هذا النوع الوصول إلى أعماق كبيرة، حيث تم رصده على عمق 927.5 متر، وتصل سرعته في السباحة إلى 29 كم/س.





وليست هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها رصد الحوت القاتل الكاذب في البحر الأحمر، حيث تم رصده من قبل في الثاني عشر من أبريل 2018 بواسطة مكتب محميات البحر الأحمر والتي قامت برصد سرب مكون من 10 -12 من هذا النوع بأطوال لا تقل عن الخمسة أمتار للفرد بالقرب من جزيرة مجاويش (أبو منقار).

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