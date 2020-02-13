54 مليون جنيه سنويا.. إيرادات حسن شاكوش "من بنت الجيران"

وفقًا لإحصائيات نشرها موقع "Social blade" فإن القناة الخاصة بنجم المهرجانات حسن شاكوش تحقق إيرادات كبيرة من المشاهدات الخيالية لأغنية بنت الجيران.



وتجني القناة حوالي 287 ألف دولار شهريًا و3.5 مليون دولار سنويًا، بواقع 4 ملايين ونصف مليون جنيه مصري شهريًا، و54 مليون جنيه مصري سنويًا.





كان هانى شاكر قد صرح مؤخرا لـ"صدى البلد" عبر برنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى، بأن المطرب حسن شاكوش مطرب شعبي جيد وصوته مميز ، موضحا أنه نجح في اختبار المهن الموسيقية.





وأضاف شاكر أن هناك فرقا كبيرا بين حمو بيكا وحسن شاكوش، مرددا: «حمو بيكا لا يصلح للأغاني أبدا وتم اختباره ورسب».





وأكد شاكر، أنه من معجبي مطرب المهرجانات عمرو كمال وخامة صوته القوية، قائلا: «انا نفسي غنيت أغنية أبويا لعمرو كمال وصوته جميل وتم اختباره في المهرجانات وشباب المهرجانات صوتهم حلو ».





ونوه بأن غالبية مطربي الأغاني لا يعرفون القراءة والكتابة، موضحا أنه حزين على الكلمات التي يرددها هؤلاء الشباب واختيارهم كلمات مبتذلة .



