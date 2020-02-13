لم يكن حلمي التمثيل.. صفية العمري: كنت أعشق عزف الكمنجة والأدب الروسي.. فيديو

قالت الفنانة صفية العمري، إن بدايتها كانت مذيعة في التليفزيون، وعندما تم نشر صور صحفية لها، اختارها المنتج رمسيس نجيب لدخول عالم الفن.





وأضافت صفية العمري خلال حوارها لـ برامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر"، أنها لم تكن تطمح بأن تكون ممثلة، وكانت تعشق عزف الكمنجة، ومغرمة بالأدب الروسي والموسيقى الروسية، ومن هنا تعلمت اللغة الروسية.





وأشارت الفنانة صفية العمري، إلى أن اكتشافها من قبل المنتج رمسيس نجيب غير فكرتها عن الفن، وأنها لم تكن موافقة على الدور لكنه استطاع أن يقنعها به.





وتابعت صفية العمري، أن المنتج رمسيس نجيب اكتشف فيها أنها تستطيع أن تقوم بأكثر من شخصية، سواء شخصية شريرة أو طيبة.