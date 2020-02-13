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أخبار العالم

لن تصدق.. كيف تخلصت كوريا الشمالية من مسؤول مصاب بفيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كيف تعاملت السلطات المعنية في كوريا الشمالية، مع مسؤول مصاب بفيروس كورونا.

أكدت الصحيفة أن السلطات أعدمت المسؤول التجاري رميا بالرصاص. وأوضحت أنه كان يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بالفيروس نتيجة زيارة تجارية قام بها إلى الصين، لكنه غادر الحجر الصحي وذهب إلى حمام عمومي بينما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي.

وذكرت الصحيفة أن المسؤول التجاري تم القاء القبض عليه وأُطلق عليه الرصاص مباشرة بعد مخاطرته بنشر العدوى من خلال زيارة الحمام العمومي.

وكانت اليابان أعلنت اليوم الخميس، وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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