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رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:29 م
الأهلي والمصري البورسعيدي
الأهلي والمصري البورسعيدي
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يسرى غازى
أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرارا بشأن مباراة الأهلي والمصري المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا اليوم الخميس إلى ناديى الأهلى والمصرى للتأكيد على إقامة مباراتهما غدا فى الدورى على استاد المكس بالإسكندرية بدون جمهور كما تضمن أنه سيتم السماح بحضور 15 فردا فقط لكل نادٍ، هم أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، على أن يتم تسليم الجهات الأمنية كشف بأسماء الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بالدخول.

كان مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بقيادة سمير حلبية هدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز وخاطبت إدارة النادي المصري اتحاد الكرة مؤكدًا على تمسكه الشديد بالتزام النادي الأهلي بحضور 15 فردًا فقط وهو العدد المسموح لدخول المباراة في الدوري المصري.

وأكد خطاب المصري أن الفريق لن يخوض المباراة في حال تجاوز عدد الحضور عن 15 فردًا كما هو مسموح.

ويمر النادي المصري البورسعيدي بحالة فنية سيئة بالدوري الممتاز حيث يملك في رصيده 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر وذلك بعد ما هُزم في 5 مباريات وتعادل في مثلها، وفاز في 5 مواجهات فقط.
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