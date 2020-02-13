AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. تعرف على تاريخ لقاءات الهلال والفيحاء

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:54 م
الهلال والفيحاء -
الهلال والفيحاء - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
يلتقي اليوم فريقا الهلال السعودي والفيحاء في إطار مسابقة الدوري السعودي. حيث يسعى الأزرق " الهلال السعودي " لتعزيز صدارته بالدوري السعودي بعد تصدره للقائمة برصيد 38 نقطة، وتوسيع الفارق بينه وبين النصر الذي يحل في الوصافة بفارق 3 نقاط فقط؛ فيما يدخل الفيحاء مباراة اليوم في المركز العاشر وبرصيد 21 نقطة فقط.

وبالرجوع لتاريخ مواجهات الفريقين، فقد التقي الفريقان 5 لقاءات في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق فيها الأزرق الفوز في ثلاث مباريات فيما فاز الفيحاء في مباراة واحدة وحسم التعادل لقاء واحد للفريقين.

وسجل لاعبو الأزرق 10 أهداف في اللقاءات الخمسة، فيما سجل لاعبو الفيحاء 5 أهداف فقط في شباك الأزرق.

يُشار الي ان ادارة المسابقات بدوري وكأس محمد بن سلمان للمحترفين قد قررت تعيين طاقم تحكيم سويدي بقيادة أندرياس إيكبيرج و ستيفان هالبيرج حكما مساعدا وميهمت كلوم حكما مساعدا  وشكري الحنفوش حكما رابعا والسلوفيني سلافكو فينيتش حكم فيديو و إبراهيم الدخيل مساعد حكم الفيديو.

الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدور الأول من المسابقة المحلية، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجّل حينها نواف العابد هدف الأزرق، فيما سجل للبرتقالي أرسينيو مارتينز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس الملك السعودي| بلايلي يصل للنجوم.. والأهلي يطير إلى دور الـ16

ضمك يوجه إنذارا للأهلي بثنائية في الفيحاء بـ دورى المحترفين السعودي.. فيديو

فى لقاء مثير للجدل تحكيميًا..النصر يفوز على الفيحاء برباعية فى الدورى السعودى

الدوري السعودي.. العدالة يتعادل مع الفيحاء 1-1

الدوري السعودي.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة التعاون والفيحاء

الدوري السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين التعاون والحزم

ترشيحاتنا

بـ نيولوك.. أول ظهور لـ فالفيردي بعد إقالته من تدريب برشلونة.. شاهد

الرقابة الإدارية تضبط 15 متهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بـ 3 محافظات

أسود تتجول بين الحاويات.. ميناء الإسكندرية يوضح الحقيقة.. صور

ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور

احذر.. ماذا يحدث عند استخدام بيكربونات الصوديوم في تبييض الأسنان

من البنك وأى مكتب.. خدمات السجل التجاري أصبحت أون لاين...فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كوب شاي.. مضيفة طيران تتسبب في إصابة رضيعة بحروق

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل

الرقابة الإدارية تضبط 15 متهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بـ 3 محافظات