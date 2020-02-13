الدوري السعودي.. تعرف على تاريخ لقاءات الهلال والفيحاء





وبالرجوع لتاريخ مواجهات الفريقين، فقد التقي الفريقان 5 لقاءات في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق فيها الأزرق الفوز في ثلاث مباريات فيما فاز الفيحاء في مباراة واحدة وحسم التعادل لقاء واحد للفريقين.





وسجل لاعبو الأزرق 10 أهداف في اللقاءات الخمسة، فيما سجل لاعبو الفيحاء 5 أهداف فقط في شباك الأزرق.





يُشار الي ان ادارة المسابقات بدوري وكأس محمد بن سلمان للمحترفين قد قررت تعيين طاقم تحكيم سويدي بقيادة أندرياس إيكبيرج و ستيفان هالبيرج حكما مساعدا و ميهمت كلوم حكما مساعدا وشكري الحنفوش حكما رابعا والسلوفيني سلافكو فينيتش حكم فيديو و إبراهيم الدخيل مساعد حكم الفيديو.





الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدور الأول من المسابقة المحلية، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجّل حينها نواف العابد هدف الأزرق، فيما سجل للبرتقالي أرسينيو مارتينز.

يلتقي اليوم فريقا الهلال السعودي والفيحاء في إطار مسابقة الدوري السعودي. حيث يسعى الأزرق " الهلال السعودي " لتعزيز صدارته بالدوري السعودي بعد تصدره للقائمة برصيد 38 نقطة، وتوسيع الفارق بينه وبين النصر الذي يحل في الوصافة بفارق 3 نقاط فقط؛ فيما يدخل الفيحاء مباراة اليوم في المركز العاشر وبرصيد 21 نقطة فقط.