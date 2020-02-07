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رياضة

الدوري السعودي.. الحزم يمطر شباك الفيحاء برباعية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي الحزم، انتصارًا كبيرًا على ضيفه الفيحاء، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وبهذه النتيجة، وصل الحزم إلى نقطته التاسعة عشر في المركز الثالث عشر، بينما تجمد الفيحاء عند النقطة الحادية والعشرون في المركز العاشر.

ودخل الحزم المباراة، بقوة كبيرة للغاية، حيث سجل 3 أهداف متتالية، بواسطة كارلوس ستراندبيرج وجوناثان كافو وفاجنر أليماو، في الدقائق 11 و24 و34.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق، قلل الفيحاء النتيجة، بتسجيله هدف عن طريق لاعبه حمد الجهيم.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الحزم بشكل كبير، حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد، أحرزه لاعبه إدريس فتوحي في الدقيقة 51، قبل أن يهز الفيحاء، شباك منافسه للمرة الثانية في الدقيقة 65.
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