AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تتوقع .. 5 أسباب غريبة لعدم فقدان الوزن وتسبب السمنة

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:17 م
5 أسباب غريبة لعدم
5 أسباب غريبة لعدم فقدان الوزن وتسبب السمنة
Advertisements
رضوى حسام
يريد الكثير من الأشخاص الحصول على قوام ممشوق، لكن صعوبة فقدان الوزن تصعب الأمر، وهي أحد أعراض لأمر داخلي آخر، ربما يكون خلل في نشاط غدة ما أو هرمون، وقد تكون أسباب أخرى دعنا نعرضها عليك حسب ما ذكره موقع "power of positivity" 

- في بعض الأحيان، تتعب الخلايا وتفقد قدرتها على قبول الأنسولين بكفاءة، هذا هو المعروف باسم مقاومة الأنسولين، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وفي نهاية المطاف.

- عندما يكون الجسم مصابًا بالتهاب، تكون أولويته الأولى هي إطفاء تلك الحرائق الداخلية في كثير من الأحيان، لا توجد طاقة متبقية لفقدان الدهون حتى تتم استعادة التوازن.

- للهرمونات تأثير لا يصدق على وزننا لأنها تنظم عدد السعرات الحرارية التي نحرقها على أساس يومي دون ممارسة النشاط البدني في الاعتبار،عدم التوازن في بعض الهرمونات مثل الكورتيزول، التستوستيرون، هرمون الاستروجين، والبروجسترون يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض السعرات الحرارية التي تنفق على مدار يوم كامل.

- الغدة الدرقية هي غدة بالغة الأهمية، إنها مسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي، أو المعدل الذي تقوم به أجسامنا بتحطيم الطعام وتوليد الطاقة منه، فحدوث أي خلل بها يؤدي إلى صعوبة في الحرق وفقدان الوزن.

- القلق والإجهاد يشيروا إلى إفراز الكورتيزول، وهو هرمون الستيرويد الذي يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم حتى في حالة عدم وجود الأطعمة المكررة أو المصنعة،و هذه العملية يمكن أن تدفع الجسم إلى تخزين الدهون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل حدوث كوارث.. عادات تسبب خلل الغدة الدرقية احذريها

فوائد اليوجا لشد الجسم .. تحسن حالتك المزاجية فى 15 دقيقة

فوائد اليوجا .. 28 ميزة يحصل عليها جسمك | أبرزها الوقاية من سرطان الثدي

تعرفى على أسرع رجيم.. أخطاء لا تسمح لك بحرق الدهون بشكل أسرع

يحسن من صحة القلب.. 8 فوائد غير متوقعة للصيام المتقطع

لا تفوت معرفتها .. 4 فواكه شهيرة تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

ترشيحاتنا

54 مليون جنيه سنويا.. إيرادات حسن شاكوش "من بنت الجيران"

توقفي عنها فورا.. أطعمة تسبب التهاب المفاصل

بسبب محمد رمضان.. الطيار الموقوف يوجه رسالة مؤثرة لـ وزير الطيران

مدرب بشكتاش يتغزل في محمد النني ويكشف موقفه من العودة إلى أرسنال

احذر.. ماذا يحدث عند استخدام بيكربونات الصوديوم في تبييض الأسنان

بفستان أسود.. هبة مجدي تستعرض جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

وزير الشباب يشهد افتتاح النسخة الثانية من معرض ISF للرياضة واللياقة البدنية..صور

فوبيا كورونا.. طرد طالبة ماليزية من مسكنها خوفًا من العدوى.. تفاصيل