لن تتوقع .. 5 أسباب غريبة لعدم فقدان الوزن وتسبب السمنة

يريد الكثير من الأشخاص الحصول على قوام ممشوق، لكن صعوبة فقدان الوزن تصعب الأمر، وهي أحد أعراض لأمر داخلي آخر، ربما يكون خلل في نشاط غدة ما أو هرمون ، وقد تكون أسباب أخرى دعنا نعرضها عليك حسب ما ذكره موقع "power of positivity" هرمون





في بعض الأحيان، تتعب الخلايا وتفقد قدرتها على قبول الأنسولين بكفاءة، هذا هو المعروف باسم مقاومة الأنسولين، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في بعض الأحيان، تتعب الخلايا وتفقد قدرتها على قبول الأنسولين بكفاءة، هذا هو المعروف باسم مقاومة الأنسولين، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وفي نهاية المطاف.





- عندما يكون الجسم مصابًا بالتهاب، تكون أولويته الأولى هي إطفاء تلك الحرائق الداخلية في كثير من الأحيان، لا توجد طاقة متبقية لفقدان الدهون حتى تتم استعادة التوازن.





- للهرمونات تأثير لا يصدق على وزننا لأنها تنظم عدد السعرات الحرارية التي نحرقها على أساس يومي دون ممارسة النشاط البدني في الاعتبار،عدم التوازن في بعض الهرمونات مثل الكورتيزول، التستوستيرون، هرمون الاستروجين، والبروجسترون يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض السعرات الحرارية التي تنفق على مدار يوم كامل.





الغدة الدرقية هي غدة بالغة الأهمية، إنها مسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي، أو المعدل الذي تقوم به أجسامنا بتحطيم الطعام وتوليد الطاقة منه، فحدوث أي خلل بها يؤدي إلى صعوبة في الحرق و الغدة الدرقية هي غدة بالغة الأهمية، إنها مسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي، أو المعدل الذي تقوم به أجسامنا بتحطيم الطعام وتوليد الطاقة منه، فحدوث أي خلل بها يؤدي إلى صعوبة في الحرق و فقدان الوزن



