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تعليم

معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس ١٦ فبراير

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:25 م
كلية السن جامعة عين
كلية السن جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس،  ندوة بعنوان "علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته - الترجمة الآلية أنموذجًا"

وتقام الندوة تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك في تمام الثانية عشرة و النص من ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

وأوضحت أ.د.رحاب عبد السلام رئيس اللجنة،  أن الندوة تستضيف د. دينا رضا خطاب -مدرس بقسم الحسابات العلمية - كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، لتقدم نماذج من تطبيقات علم اللغات الطبيعية و إستخداماته في مجال العلوم اللغوية، و طرق و أساليب التعامل البرمجى مع علم اللغة.
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