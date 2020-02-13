معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس ١٦ فبراير

تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته - الترجمة الآلية أنموذجًا"
وتقام الندوة تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك في تمام الثانية عشرة و النص من ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
وأوضحت أ.د.رحاب عبد السلام رئيس اللجنة، أن الندوة تستضيف د. دينا رضا خطاب -مدرس بقسم الحسابات العلمية - كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، لتقدم نماذج من تطبيقات علم اللغات الطبيعية و إستخداماته في مجال العلوم اللغوية، و طرق و أساليب التعامل البرمجى مع علم اللغة.