معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس ١٦ فبراير

تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته - الترجمة الآلية أنموذجًا"





وتقام الندوة تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك في تمام الثانية عشرة و النص من ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.



