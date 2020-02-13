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أخبار العالم

تستضيف قوات أمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:25 م
هجوم صاروخي على قاعدة
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في شمال العراق تستضيف قوات أمريكية.

فيما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، أن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على قاعدة كيوان في كركوك.

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وقال مصدر أمني لم يكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القاعدة".

ونفذت إيران هجوما صاروخيا على قواعد أمريكية في العراق في 8 يناير الماضي.

يأتي ذلك وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.

وأعلنت الولايات المتحدة إصابة ما يصل لـ 109 من الجنود الأمريكيين في ذلك الهجوم، حيث يعانون من إصابات رضية في الدماغ.
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