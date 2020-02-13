تستضيف قوات أمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في شمال العراق تستضيف قوات أمريكية.





فيما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، أن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على قاعدة كيوان في كركوك.

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وقال مصدر أمني لم يكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القاعدة".

