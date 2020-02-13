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رياضة

وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:36 م
بعثة الزمالك بالدوحة
بعثة الزمالك بالدوحة
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ريهام بكير
أجرى الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بإسماعيل يوسف - رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك للاطمئنان على البعثة قبل المباراة المرتقبة في كأس السوبر الأفريقي بين نادي الزمالك ونادي الترجي التونسي، المقرر لها غدًا الجمعة في الدوحة.

وتابع  وزير الشباب والرياضة كافة الإجراءات الخاصة بتواجد بعثة نادي الزمالك بالدوحة، واطمأن على كافة الجوانب الخاصة باستقبال بعثة الفريق وما يخص الإقامة والاعاشة، كما اطمأن على اللاعبين ومستواهم الفني، معربًا عن امنياته بأن يتوج الفريق بكأس السوبر الافريقي. 

يأتي ذلك في اطار حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة أحوال كافة البعثات الرياضية المصرية التى تشارك فى منافسات خارجية سواءً أندية أو اتحادات وفى مقدمة ذلك المنتخبات القومية.
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