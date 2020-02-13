عضو مجلس الأهلي عن السوبر الإفريقي: سأكون زملكاويا غدا

أكد الدكتور وليد الفيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أنه سوف يشجع نادى الزمالك غدا الجمعة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام نادى الترجي التونسي المقرر إقامته على ملعب استاد الغرافة القطرى.





ويلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.





قال الدكتور وليد الفيل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": سأكون زملكاوى غدا.. أتمنى خسارة الزمالك فى الدورى المحلي وهذا شئ طبيعى وقد يسعدنى تعثره فى أي مسابقة أخرى لصالح الأهلي.





وتابع: لكن عندما يلعب الزمالك باسم مصر خارج البلاد يصبح تشجيعه فرض عين فالإنتماء للوطن يعلو على أى إنتماء وأنتمى إلى جيل لا يعرف التعصب فى كرة القدم وتشجيع الزمالك غدا ليس خيانة للأهلي.





يذكر أن شبكة بي ان سبورت أعلنت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية والترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.





ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر تردد bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.





وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

دوري أبطال إفريقيا موسم 94





الزمالك 0 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

الترجى 3 الزمالك 1 (ستاد رادس)





دوري أبطال إفريقيا موسم 2002





الترجى 1 الزمالك 1 (ستاد رادس)

الزمالك 1 الترجى 0 (ستاد القاهرة)





دوري أبطال إفريقيا موسم 2005





الزمالك 1 الترجى 1 ( ستاد القاهرة)

الترجي 1 الزمالك 2 (ستاد رادس )





ابطال العرب





الزمالك 3 الترجى 0 (ستاد القاهرة)