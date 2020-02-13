AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو مجلس الأهلي عن السوبر الإفريقي: سأكون زملكاويا غدا

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:38 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
Advertisements
يسرى غازى
أكد الدكتور وليد الفيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أنه سوف يشجع نادى الزمالك غدا الجمعة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام نادى الترجي التونسي المقرر إقامته على ملعب استاد الغرافة القطرى.

ويلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.

قال الدكتور وليد الفيل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": سأكون زملكاوى غدا.. أتمنى خسارة الزمالك فى الدورى المحلي وهذا شئ طبيعى وقد يسعدنى تعثره فى أي مسابقة أخرى لصالح الأهلي.

وتابع: لكن عندما يلعب الزمالك باسم مصر خارج البلاد يصبح تشجيعه فرض عين فالإنتماء للوطن يعلو على أى إنتماء وأنتمى إلى جيل لا يعرف التعصب فى كرة القدم وتشجيع الزمالك غدا ليس خيانة للأهلي.

يذكر أن شبكة بي ان سبورت أعلنت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية والترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.

ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر تردد bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.
دوري أبطال إفريقيا موسم 94

الزمالك 0 الترجى 0 (ستاد القاهرة)
الترجى 3 الزمالك 1 (ستاد رادس)

دوري أبطال إفريقيا موسم 2002

الترجى 1 الزمالك 1 (ستاد رادس)
الزمالك 1 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

دوري أبطال إفريقيا موسم 2005

الزمالك 1 الترجى 1 ( ستاد القاهرة)
الترجي 1 الزمالك 2 (ستاد رادس )

ابطال العرب

الزمالك 3 الترجى 0 (ستاد القاهرة)
الترجي 1 الزمالك 2 ( ستاد رادس)

عضو مجلس الأهلي عن السوبر الإفريقي: سأكون زملكاويا غدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد القطري يستفز الزمالك قبل أيام من مباراة السوبر الإفريقي

شاهد.. أول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

مطلب شعبى فى ميت عقبة وباب سويقة.. مين يكسب السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي؟

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

شاهد .. أول فريق مصري يطيح بنادي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عضو مجلس الأهلي عن السوبر الإفريقي: سأكون زملكاويا غدا

تامر حسني يتجاهل ألبوم عمرو دياب الجديد.. تفاصيل

محمد رمضان يعلق من جديد على أزمة الطيار المفصول.. فيديو

الأهلى يكتسح الزمالك بأربعة أهداف فى دوري الجمهورية

إغلاق أكبر مستشفيات الطائف بالشمع الأحمر.. اعرف السبب

كان قرارا غير مدروس.. صفية العمري: لم يساندني أحد .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًا

بسبب كوب شاي.. مضيفة طيران تتسبب في إصابة رضيعة بحروق

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل