أسامة ربيع: قناة السويس ليست مجرى مصريا فحسب بل عالمي.. و 3 سفن لا تمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن سفن الدول التي لديها مواقف سياسية ضدنا تمر بدون أي مشكلة، مضيفا: "السفن التركية تمر بقناة السويس وقناة السويس محايدة".





وأضاف ربيع في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد": " 3 أنواع لا تمر من قناة السويس وهي سفن تجارة المخدرات وتجارة البشر والرقيق والسفن التابعة إلى دولة داخلة في حالة حرب قائمة بيننا وبينها".

وتابع: " أي سفينة في العالم تمر بأمان من قناة السويس.. وقناة السويس ليست مجرى ملاحيا مصريا فحسب، لكنها مجرى ملاحي عالمي".





وأكمل : "السفن النووية تمر من قناة السويس ولها إجراءات احترازية وتقوم بتسليمنا شهادة تثبت عدم وجود أي إشعاع ويتم قياس نسب الإشعاع في القناة".



