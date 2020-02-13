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أسامة ربيع: قناة السويس ليست مجرى مصريا فحسب بل عالمي.. و 3 سفن لا تمر

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:15 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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هاني حسين
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن سفن الدول التي لديها مواقف سياسية ضدنا تمر بدون أي مشكلة، مضيفا: "السفن التركية تمر بقناة السويس وقناة السويس محايدة".

وأضاف ربيع في حواره مع الإعلامي حمدي رزق  في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد": "3 أنواع لا تمر من قناة  السويس وهي سفن تجارة المخدرات وتجارة البشر والرقيق والسفن التابعة إلى دولة داخلة في حالة حرب قائمة بيننا وبينها".

وتابع: "أي سفينة في العالم تمر بأمان من قناة السويس.. وقناة السويس ليست مجرى ملاحيا مصريا فحسب، لكنها مجرى ملاحي عالمي".

وأكمل: "السفن النووية تمر من قناة السويس ولها إجراءات احترازية وتقوم بتسليمنا شهادة تثبت عدم وجود أي إشعاع ويتم قياس نسب الإشعاع في القناة".

ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "مع الإعلان عن انتشار فيروس كورونا تم اتخاذ إجراءات احترازية وتم وضع بعض الإرشادات المكتوبة والمسموعة والمرئية للتعريف بالفيروس والوقاية منه وتم تزويد المرشدين بالكمامات وأدوات التعقيم وبلغنا العمال بعدم التعامل مع المتواجدين على السفن التي تمر بقناة السويس".
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