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رياضة

بالفيديو.. ماذا قدم محمد صلاح ليحصد لاعب شهر يناير مع ليفربول

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر يناير في النادي، بعدما تفوق على كل من هوردان هندرسون، وأليسون بيكر في أول جوائز عام 2020.


ونجح محمد صلاح في تسجيل 3 أهدافه في مواجهات شهر يناير، في مرمى مانشستر يونايتد، شيفيلد يونايتد وأخيرا وست هام.


ويمتلك محمد صلاح، هذا الموسم 14 هدفا، في منافسات البريميرليج، خلف جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 17 هدفا.


وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن محمد صلاح قاد النادي للحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي بالفوز أمام شيفيلد يونايتد، توتنهام، مانشستر يونايتد، ولفرهامبتون، ووست هام.


وأصبح صلاح في فريق ليفربول الذي يحقق هذا اللقب مرتين في موسم 2019-202.
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