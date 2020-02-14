مرور الجيزة: غلق شارع ربيع الجيزي 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفي لمدة 3 أيام لتحويلات المرافق لمشروع مترو الأنفاق.





تعلن محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال سوف يتم البدء في نقل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع .





وتعلن محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمدة 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الموافق 14/2 وحتى يوم الأحد الموافق 16 /2.





ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة .