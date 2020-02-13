أخبار الرياضة: قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا.. تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي :











- أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرارا بشأن مباراة الأهلي والمصري المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز.









- يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.









- أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري.









- أكد الدكتور وليد الفيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أنه سوف يشجع نادى الزمالك غدا الجمعة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام نادى الترجي التونسي المقرر إقامته على ملعب استاد الغرافة القطرى.









- قررت لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الذهاب بين النادى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجاري في القاهرة.









- قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى منح مجلس إدارة ناديي الأهلى والزمالك 100 تذكرة إلى جانب 15 تذكرة أخرى "VIP " من أجل حضور مباراة السوبر المصري الذى يجمع بين قطبي الكرة المصرية يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات.



