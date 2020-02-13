حكم ذهاب الأهلى وصن داونز شاهد عيان على ثلاثية الترجى فى 2018

ظهر الحكم هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة خلال ادارته لمواجهة والترجى التونسى و الأهلى و بذل جهدا بدنيا كبيرا خلال فعاليات المباراة وحاول السيطرة على اللقاء من البداية فاحتسب كل الاخطاء خاصة فى النصف ساعة الاولى ولم يتأثر بالجماهير الغفيرة التى ملأت جنبات الاستاد حتى انه سمح باستمرار اللعب عندما طلب لاعبى الترجى بركلة جزاء فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء وتواصل مع حكم الـ"VAR " عبر "الكومينكيشن سيستم " السماعات واستمر الحوار بين الحكم لمدة 40 ثانية تقريبا ثم اصدر الحكم فرمان بركلة ركنية لصالح الفريق التونسى ولم يذهب الى الشاشة بناء على الاتفاق بين الطاقم ومسئول الـ" VAR" كما تعامل الحكم مع اللاعبين بهدوء وبشكل حاسم وسمح بالتنافس العادل على الكرة كما نجح فى الحفاظ على هدوئه وثباته الانفعالى ولم يتأثر بتوتر وعصبية اللاعبين داخل المستطيل الاخضر.







