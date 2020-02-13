حكم ذهاب الأهلى وصن داونز شاهد عيان على ثلاثية الترجى فى 2018

قررت لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الذهاب بين النادى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجاري في القاهرة.
ويعتبر الحكم الإثيوبي شاهد عيان على تتويج نادى الترجي التونسي بلقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز على ضيفه النادي الأهلي في إياب النهائي بملعب رادس ليعوض خسارته 3-1 فى لقاء الذهاب فى المباراة التى أدارها باملاك تيسيما فى نسخة 2018.
واستعاد الترجي اللقب الغائب منذ 2011 وحققه لأول مرة في 1994 كما تأهل لكأس العالم للأندية في أبوظبي، وكسر عقدته أمام الأهلي بعد أربع هزائم متتالية في رادس.
ولعب سعد بقير دور البطولة، بعد أن شارك أساسيا على حساب الكاميروني الموقوف فرانك كوم، حيث سجل صانع اللعب هدفا قبل نهاية الشوط الأول وآخر في بداية الشوط الثاني قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة. وأكمل أنيس البدري الثلاثية بتسديدة قوية في الدقائق الأخيرة تحت أنظار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا).
وأدار اللقاء حكم الساحة الاثيوبى باملاك تيسيما صاحب الـ38 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2009 وعاونه كل من : المساعد الأول الجنوب أفريقي زاكيلى سيويلا والمساعد الثاني السودانى وليد أحمد على والحكم الرابع الجابونى اريك اتوجو.
ظهر الحكم هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة خلال ادارته لمواجهة والترجى التونسى و الأهلى وبذل جهدا بدنيا كبيرا خلال فعاليات المباراة وحاول السيطرة على اللقاء من البداية فاحتسب كل الاخطاء خاصة فى النصف ساعة الاولى ولم يتأثر بالجماهير الغفيرة التى ملأت جنبات الاستاد حتى انه سمح باستمرار اللعب عندما طلب لاعبى الترجى بركلة جزاء فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء وتواصل مع حكم الـ"VAR " عبر "الكومينكيشن سيستم " السماعات واستمر الحوار بين الحكم لمدة 40 ثانية تقريبا ثم اصدر الحكم فرمان بركلة ركنية لصالح الفريق التونسى ولم يذهب الى الشاشة بناء على الاتفاق بين الطاقم ومسئول الـ" VAR" كما تعامل الحكم مع اللاعبين بهدوء وبشكل حاسم وسمح بالتنافس العادل على الكرة كما نجح فى الحفاظ على هدوئه وثباته الانفعالى ولم يتأثر بتوتر وعصبية اللاعبين داخل المستطيل الاخضر.
يذكر أن فريق الترجى بقيادة معين الشعباني باعتباره بطل دورى أبطال إفريقيا سوف يلتقى غدا الجمعة نظيره فريق الزمالك بطل كاس الكونفيدرالية على ملعب استاد الغرافة فى إطار لقاء السوبر الإفريقي.