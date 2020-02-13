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اقتصاد

قطع المياه 22 ساعة عن عدة مناطق بالجيزة.. السبت

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه " اعتبارا من الســـاعة  الثامنة صباح  يوم السبت الموافق 15/2/2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد  الموافق 16 / 2 / 2020 ، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 متر قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس.

واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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