حبس سائح إنجليزي 4 أيام لتحرشه بأمين شرطة في مطار الغردقة

أمرت نيابة الغردقة بحبس سائح إنجليزي الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بفرد أمن أثناء إجراءات تفتيشه لمغادرة مطار الغردقة إلى بلاده على متن إحدى الرحلات الجوية.





وتبين من تفاصيل الواقعة أن سائحًا إنجليزي الجنسية يدعي كولن، 51 عامًا، أثناء إنهاء إجراءات تفتيشه بمطار الغردقة تحرش بفرد أمن، وأن السائح تم إلغاء سفره وتحرير محضر ضده، حيث تمسك أمين الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة، حيث تم تفريغ الكاميرات، وتبين صحة الواقعة.





وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.







