AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس سائح إنجليزي 4 أيام لتحرشه بأمين شرطة في مطار الغردقة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:51 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
إبراهيم جادالله
أمرت نيابة الغردقة بحبس سائح إنجليزي الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بفرد أمن أثناء إجراءات تفتيشه لمغادرة مطار الغردقة إلى بلاده على متن إحدى الرحلات الجوية.

وتبين من تفاصيل الواقعة أن سائحًا إنجليزي الجنسية يدعي كولن، 51 عامًا، أثناء إنهاء إجراءات تفتيشه بمطار الغردقة تحرش بفرد أمن، وأن السائح تم إلغاء سفره وتحرير محضر ضده، حيث تمسك أمين الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة، حيث تم تفريغ الكاميرات، وتبين صحة الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمس أجزاء حساسة من جسده.. حبس صاحب سوبر ماركت تحرش بطفل

حبس عامل لاتهامه بقتل ابن شقيقته في السلام

ترشيحاتنا

4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًا

قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة السبت.. تعرف عليها

إبراهيموفيتش يغيب عن لقاء يوفنتوس في عودة نصف النهائي بسبب بطاقة منذ 3201 يوم

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

حكم ذهاب الأهلى وصن داونز شاهد عيان على ثلاثية الترجى فى 2018

مفاجأة.. بنات عامر منيب يكشفن علاقة أغنية العالم الله لعمرو دياب بوالدهم.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة