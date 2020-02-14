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رياضة

جماهير الأفريقي تعتدي على حافلة الترجي قبل لقاء الزمالك بسوبر أفريقيا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

يستضيف ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا، والزمالك المصري بطل الكونفدرالية.

وأكدت تقارير إذاعية تونسية أن حافلة الترجي التونسي تعرضت إلى اعتداء عقب نهاية المران الأخير قبل مواجهة الزمالك اليوم في السوبر الإفريقي.

ونشرت إذاعة "ifm" التونسية فيديو استعرضت من خلاله بعض اللقطات التي أبرزت تعدي بعض من مشجعي نادي الأفريقي المقيمين في قطر على الحافلة والتي كان وأن حدث خلاف بين معين الشعباني مدرب الترجي ولاعبي الأفريقي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وسجل العملاق التونسي، خلال 4 مباريات خاضها في السوبر الأفريقي، 6 أهداف، بواقع 3 أهداف في موتيما بيمبي الكونغولي، هدف في كل من أسيك الإيفوارى، المغرب الفاسي والرجاء المغربى.

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