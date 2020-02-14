حواس: المتحف الكبير سيحدث نقلة عالمية للسياحة المصرية.. وعلينا جميعا أن نفخر به.. صور

عبر د.زاهي حواس عالم الأثار ووزير الأثار الأسبق عن سعادته بقرب إفتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الحالي،مشيرا إلي أن المتحف هو الأضخم من نوعه في العالم،وعلينا جميعا أن نفخر بهذا الصرح العظيم.





وقال لصدي البلد:المتحف فعلا سينقل السياحة والآثار في مصر نقلة عالمية، كما أنه سيثبت لكل الناس في أوروبا وأمريكا والعالم كله أننا نحفظ اثارنا علي أعلي مستوي.





وأكد أن المتحف سيكون أنسب رد علي كل تساؤلات الناس إللي بتقولك احنا هانرجع الآثار للبلاد المتخلفة دي ازاي وليه،لا عندهم متاحف محترمة ولا يقدروا يصونوا الآثار".



وتابع:المتحف الكبير رسالة للعالم كله أننا قادرون علي صون وحماية اثارنا، بدليل"أننا عملنا متحف لا يمكن لمخلوق يعمله"، وهذا أعظم متحف في العالم وأعظم مشروع ثقافي في القرن ال 21.





وأضاف:نقلة المتحف لنا والسياحة هي نقلة عالمية، ويثبت للعالم أن مصر استطاعت أن تقوم بأهم مشروع ثقافي في القرن 21،وتهدي هذا المشروع للعالم كله وتبين للعالم أننا نقدر نصون اثارنا علي أعلي مستوي.